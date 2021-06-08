رئيس «الدولية لمكافحة المنشطات» يزور المتحف القومي للحضارة المصرية

استقبل المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، ويتولد بانكا رئيس الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات «وادا»، وذلك على هامش زيارته الرسمية لمصر، حيث كان في استقباله الدكتور أحمد غنيم الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف.

وتضمنت الجولة قاعة العرض المركزي وقاعة المومياوات، حيث تعرف على الحضارة المصرية العريقة من خلال القطع المعروضة بالمتحف، كما حرص على التقاط الصور التذكارية أمام اللوحات الدعائية الخاصة بموكب المومياوات الملكية، والتي احتفظ بها المتحف تخليدا للاحتفالية الاستثنائية التي نظمتها مصر لنقل هذه المومياوات من المتحف المصري بالتحرير لمكان عرضها الدائم بالمتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط.

وأعرب رئيس الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات عن سعادته الكبيرة بما شاهده داخل المتحف والتي تدل على عظمة الحضارة المصرية.