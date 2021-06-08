مجاهد: حديث الرئيس السيسي عن التعليم الفني شجع الطلاب على الالتحاق به

قال الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنّ جودة التعليم العالي قبل 9 سنوات كانت متدنية بحسب التقييمات العالمية، لتركيزه على الكم وليس الكيف، فضلل عن تخريجه كثيرين بغض النظر عن مهاراتهم، حيث كان الانتقال من المدرسة إلى سوق العمل كان به صعوبات شديدة، حيث كان المستثمرين والصنّاع يشكون الطلاب، وكان الطالب لديه معلومات لكن ليس لديه مهارات، موضحا أنّ التغيير بدأ عام 2014 بتغيير الدستور المصري، وجرى عمل مادة خصيصا بالتعليم الفني، وهي المادة 20، والتي تقول إنّه على الدولة أن تهتم بالتعليم الفني والتقني والتدريب المهني بأنواعه كافة بشرطين، الأول أن يحقق متطلبات سوق العمل، والشرط الثاني أن يكون بمعايير الجودة التي تواكب المعايير العالمية.

وأضاف نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحويزي على شاشة «إكسترا نيوز»، أنّ تطور التعليم الفني جاء بعد دعم الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي يعد أكثر رئيس جمهورية في تاريخ مصر تحدّث عن التعليم الفني، ما شجّع الطلاب والأهالي على الإقبال على التعليم الفني.

وتابع أنّ الوزارة أشركت القطاع الخاص في تطوير التعليم الفني، عن طريق فكرة مدارس التكنولوجيا التطبيقية، والتي بدأت بمدرسة واحدة عام 2018، ولكن الآن أصبح لدينا 20 مدرسة سيتم فتحها في سبتمبر المقبل وتستقبل الطلاب.

وشدد نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على أنّ جودة التعليم الفني في هذه المدارس تضاهي المستويات العالمية، حيث يعمل الخريج بمرتب جيد جدا بمجرد تخرجه، وسيتم العمل على جعل الخريج يعمل بسوق العمل ويلتحق بالجامعة نفس الوقت على أن يلتحق بالجامعات التكنولوجية.