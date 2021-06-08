محامي مالك شقة الزمالك يرسل طلبا لوزير العدل: نريد معرفة سبب كسر الباب

تقدم خالد أبو بكر، المحامي بالنقض والدستورية العليا، وموكل أحمد عبدالفتاح مالك «شقة الزمالك»، بطلب لوزير العدل للعرض، وذلك صباح اليوم، وحمل الطلب رقم 3062، وتمّ تسليم الطلب إلى خالد شفيق مدير العلاقات العامة بمكتب وزير العدل اليوم.

وجاء في نص الطلب الذي قدمه المحامي خالد أبو بكر: «موكلي يعمل بدولة الكويت وله شقة كائنة 20 شارع المنصور محمد بالزمالك يقيم فيها عند حضوره إلى القاهرة للإجازات، وقد فوجئ موكلي باتصالات عديدة من الجيران تقول إن هناك أشخاص يكسرون باب الشقة ويبدو أنَّهم أشخاص يتبعون الدولة وفقًا للروايات الشفهية».

واستكمل المحامي في طلبه: «بعدها فوجئ موكلي بحملة إعلامية ضخمة جدًا عليه وعلى نجله استباحت حرمة بيته، وتمّ التشكيك في ذمته كما فوجئ بصور منزلة بالفيديو والصور وتناقلتها وسائل الإعلام وأطلقوا أوصافًا ومسميات تمس سمعته وتاريخه».

وذكر المحامي في الطلب، أنَّهم «فوجئوا بأنّ الأمر له علاقة بوزارة العدل وأنَّه تحت إشراف الوزارة وفقًا لتصريحات تلفزيونية وأنَّ هناك لجان لجرد محتويات شقة موكله في غيابه ودون وجوده»، مطالبًا بمعرفة سبب كسر باب الشقة وسبب وجود كل هذه اللجان، و«التنبيه على وسائل الإعلام بأن القضايا محل التحقيق لا يمكن تناولها من الإعلام بهذا الشكل حتى لا يتمّ التأثير على مجريات التحقيق».