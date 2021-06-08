«ممشى واستراحة».. تخصيص أماكن لذوي الهمم بشواطئ الإسكندرية

في بادرة جديدة من نوعها، خصصت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية برئاسة اللواء جمال رشاد، وكيل الوزارة، مساحة لذوي الهمم، حيث استقبل شاطئ المندرة المجاني مجموعة كبيرة من أعضاء رابطة أهل التحدي لمتحدي الإعاقة.

شماسي وكراسي.. مقتنيات استراحة ذوي الهمم على شواطئ الإسكندرية

وقال العميد طارق جاهين، مراقب شواطئ قطاع المنتزه، إنه تم تخصيص مساحة لذوي الهمم، عبر توفير استراحة مزودة بشماسي وكراسي مريحة، و«شيزلونج» لراحة ذوي القدرات الخاصة الذين قد يحتاجون للنوم بدلا من الجلوس نظراً لظروفهم الخاصة.

تخصيص ممشى لذوي الهمم على شواطئ الإسكندرية

وأضاف جاهين لـ«الوطن»، أنه تم تخصيص «ممشى» ممهد لذوي الهمم ممن يسيرون على كراسي متحركة، لتسهيل حركة دخولهم للشاطئ وصولا إلى المياه لقضاء وقت ممتع وسعيد.

كرسيان متحركان لذوي الهمم على شواطئ الإسكندرية

وأوضح أن الإدارة المركزية للسياحة والمصايف وفرت مقعدين متحركين بجوار الاستراحة الخاصة لذوي الهمم، لتسهيل تنقلهم وحركتهم، حيث تم تخصيص كرسي لتسهيل حركتهم داخل الشاطئ، وآخر لدخول دورات المياه.

تخصيص مساحة رملية للجمعيات الخيرية بالإسكندرية

وأشار إلى تخصيص مساحة كبرى من رمال الشاطئ لأصحاب ذوي القدرات الخاصة والجمعيات الخيرية لاستقبال رحلاتهم بشكل مجاني وبتوفير كافة الاحتياجات لهم، وذلك بعد تنسيق مسبق مع اللواء جمال رشاد وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية.

210 مصطاف من ذوي الهمم في شاطئ المندرة المجاني

من جهته أكد رجب جودة، رئيس رابطة أهل التحدي، أن تخصيص ذلك الممشى والاستراحة يعد نقطة تحول في حياة ذوي الهمم بالإسكندرية، كونهم أصبح لهم مكانا خاصا في الشواطئ مثل الآخرين، لافتاً إلى أن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندريةحقق حلمهم الذي سعوا إليه منذ عام 2017.

واضاف جودة لـ«الوطن»، أنهم اصطحبوا 210 أفراد من ذوي القدرات الخاصة مع أول يوم لاستقبال ذوي الهمم، مشيراً إلى العمل على تنظيم رحلات أخرى للشاطئ لأبناء الرابطة الذين يبلغ عددهم 500 فرد.