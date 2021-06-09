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حظك اليوم الأربعاء 9-6-2021 برج الحمل على الصعيد المهني والعاطفي

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الوطن
12:44 ص | الأربعاء 09 يونيو 2021
حظك اليوم برج الحمل

حظك اليوم برج الحمل

يتميز مولود برج الحمل بإخلاصه الكبير لأصدقائه، وتقديره لهم، وتفانيه في عمل أي شيء لمساعدتهم.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني

الوضع الفلكي يساعدك على قول رأيك بلباقة وتهتم اليوم باكتشاف أمر جديد.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد العاطفي

كسوف الشمس في منزلك الثالث يدعمك وتجد أن المحيطين بك هم الملاذ الأمثل بالنسبة لك.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل الفنان الراحل عمر الشريف، ويوافق تاريخ ميلاده 10 أبريل.

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