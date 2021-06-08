بنصائح تسويقية جديدة.. «TikTok» يدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة

حدثت شركة «TikTok»، إرشاداتها للشركات الصغيرة والمتوسطة التي تتطلع إلى استخدام التطبيق في أغراض التسويق لعلامتها التجارية، موضحة أنه من خلال سلسلة Behind the Business، تقدم الشركة نصائح وحيل لأصحاب الأعمال الصغيرة حول كيفية استخدام التطبيق للإعلان.

وشارك بول بامبا، مؤسس صالة الألعاب الرياضية «Trifecta Strong»، نصائحه حول ما إذا كان يجب على الشركات الصغيرة والمتوسطة الانضمام إلى التطبيق في المقام الأول، بينما تحدثت دانا بولاك، مالكة Dana’s Bakery، عن كيفية النشر على التطبيق.

ويبلغ طول مقاطع الفيديو المختلفة نحو دقيقة ونصف وتقدم نصائح وحيل سريعة حول كيفية استخدام «TikTok» للعلامة التجارية والتسويق الفعال.

وعلى الرغم من أن معظم النصائح واسعة إلى حد ما، إلا أن الأفكار قد تساعد المبتدئين وأصحاب الأعمال الجدد في اتخاذ القرار بشأن ما إذا كانوا يريدون تجربة TikTok في المقام الأول.

«TikTok»، عبارة عن منصة وسائط اجتماعية لمشاركة الفيديو تتيح لمستخدميها إنشاء مقاطع فيديو متكررة، وتستخدم إلى حد كبير للرقص والتحديات والموسيقى دون وجود حدود لما يمكنك القيام به، ومنذ إطلاقه أصبح TikTok، أحد أشهر التطبيقات المتوفرة في السوق، حيث اكتسب أكثر من 2 مليار عملية تنزيل وحوالي مليار مستخدم نشط شهريًا، ولاقى التطبيق صدى لدى الجمهور الأصغر سنًا، ولكن نظرًا لنموه السريع، فقد بدأ في جذب الشركات والمحترفين، حيث أن هناك الكثير من المشاهير والمؤسسات والعلامات التجارية التي تستخدم تصميم TikToks البسيط لإفادة نفسها.

ومن المتوقع أن يكون لدى تطبيق TikTok 55.8 مليون مستخدم في الولايات المتحدة بحلول عام 2022، ومتوقع أن يرتفع إلى 60.3 مليون بحلول عام 2024.