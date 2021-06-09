حظك اليوم الأربعاء 9-6-2021 برج السرطان على الصعيد المهني والعاطفي
كتب:
الوطن
12:43 ص | الأربعاء 09 يونيو 2021
حظك اليوم برج السرطان
مولود برج السرطان لا يأتمن أحد على أسراره، ونادرًا ما يثق في شخص للنهاية، فهو كثير التشاؤم وكثير المخاوف من عدة أشياء أهمها الموت والفشل.ِ
وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.
حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني
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حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد العاطفي
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ومن أبرز مشاهير برج السرطان الفنان أحمد السعدني، ويوافق تاريخ ميلاده 16 يوليو.