حظك اليوم السبت 5-6-2021 برج السرطان على الصعيدين المهني والعاطفي

يحفظ مولود برج السرطان الأسرار ويعرف كيف يصونها، وفي نفس الوقت هو لا يأتمن أحدا على أسراره، وقلما يثق في شخص ما للنهاية، وتستعرض «الوطن» لقرائها توقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد حظك اليوم لمولود برج السرطان على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني

القمر في وضع معاكس مما يجعلك تمر بفترة دقيقة تتطلب منك الانتباه والتحرك بحذر.. احترس من المغامرة والتسرع.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد العاطفي

اليوم تبدو متعطشا للتغيير، لكن الوقت غير ملائم لذلك.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان ليونيل ميسي، ويوافق تاريخ ميلاده 24 يونيو.