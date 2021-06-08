محافظ الشرقية يسلم عقود 152 وحدة سكنية للأسر الأولي بالرعاية

سلم الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، عقود 152 وحدة سكنية من الوحدات المخصصة للأسر الأولى بالرعاية للحالات المستحقة من أبناء المحافظة بمراكز ومدن «أبو كبير- الحسينية - فاقوس - منيا القمح - العاشر من رمضان»، بحضور المهندس محمد الصافي السكرتير العام المساعد واللواء السعيد عبدالمعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية والمهندس حمدي نصر رئيس مركز ومدينة أبو كبير والمهندس سامي معجل رئيس مركز ومدينة الحسينية والأستاذ عباده محمد عباده رئيس مركز ومدينة فاقوس والمهندس محمد عبد الوهاب رئيس مركز ومدينة منيا القمح والمهندسة عبير عبدالقادر مدير إدارة صندوق الإسكان، وذلك بقاعة الاجتماعات بالديوان العام.

وتوجه المحافظ لحالتين من ذوي الهمم لتسليمهما عقدي الوحدتين المخصصتين لهما، مؤكداً أن المحافظة لا تدخر جهدا في توفير أوجه الرعاية الإجتماعية لهم بإعتبارهم جزءاً أساسياً لا ينفصل عن المجتمع.

وهنأ محافظ الشرقية المستحقين وطالبهم بالحفاظ على الوحدات السكنية، مؤكداً أنه من حق كل مواطن الحصول على مكان يليق به ومأوى ومسكن يحميه، مشيراً إلى أن المحافظة تسعى جاهدة من أجل الإرتقاء بكافة الخدمات المقدمة للمواطنين بكافة القطاعات الخدمية والتنموية.

ووجه المحافظ مديرة إدارة صندوق الإسكان بالتنسيق مع مديرية التضامن الإجتماعي بمتابعة سير إجراءات الأبحاث الإجتماعية على الأسر المستحقة بمختلف المراكز والمدن حتى لا تضيع حقوقهم ولضمان وصول الدعم لمستحقيه.

وأبدى المستحقون للوحدات السكنية سعادتهم البالغة لحصولهم على الوحدات السكنية المخصصة لهم ، مقدمين الشكر لمحافظ الشرقية لحرصه على توفير حياة كريمة لهم ، معربين عن امتنانهم لما تقدمه المحافظة من تيسيرات للأسر الأولى بالرعاية وذوي القدرات الخاصة في مختلف المجالات.