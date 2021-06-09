أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الأربعاء 9-6-2021 في مصر

يهتم المواطنون خاصة ربات البيوت بمتابعة أسعار الخضروات والفاكهة بشكل يومي، وفي هذا الصدد، تقدم «الوطن» استمرارا للخدمات اليومية التي تقدمها أسعار الخضروات والفاكهة في الأسواق، اليوم الأربعاء الموافق 9 يونيو الحالي وذلك على النحو التالي:

أسعار الخضروات اليوم

سعر الفاصوليا

تراوح سعر الفاصوليا اليوم الأربعاء، من 3 جنيهات إلى 5.5 جنيه للكيلو.

سعر الخيار

وبلغ سعر كيلو الخيار البلدي نحو 5 جنيهات.

سعر الثوم

سجل سعر الثوم نحو 20 جنيهًا، فيما سجّل الثوم الأحمر 25 جنيهًا.

سعر البصل

وتراوح سعر كيلو البصل في الأسواق اليوم الأربعاء، من 1.5 إلى 4 جنيهات.

سعر البطاطس

وتراوح سعر البطاطس في الأسواق من 1.5 جنيه وصولًا إلى 3 جنيهات.

سعر البامية

وبدأ سعر البامية اليوم من 15 وصولا إلى 20 جنيهًا للكيلو.

سعر الجزر

وتراوح سعر الجزر بالأسواق بين 1.5 و3 جنيهات للكيلو.

سعر الكوسة

وترواح سعر كيلو الكوسة اليوم الأربعاء، من 2 إلى 4 جنيهات.

سعر الفلفل الرومي

وبلغ سعر الفلفل الرومي البلدي والحامي نحو 6.5 جنيه.

سعر الفلفل الألوان

وتراوح سعر الكيلو من الفلفل الألوان بين 10 جنيهات إلى 20 جنيهًا للكيلو.

سعر الخس الكابوتشي

وبلغ سعر الخس الكابوتشي في الأسواق اليوم الأربعاء نحو 5 جنيهات.

سعر البسلة

وتراوح سعر البسلة اليوم بين 3 و6 جنيهات للكيلو.

سعر القلقاس

وتراوح سعر كيلو القلقاس بين 3 إلى 4 جنيهات.

سعر الطماطم

وتراوح سعر الطماطم في الأسواق اليوم بين 1.5 إلى 3.5 جنيه.

سعر السبانخ

تراوح سعر كيلو السبانخ من 3 إلى 5 جنيهات.

أسعار الفاكهة اليوم

سعر البرتقال واليوسفي

ويتراوح البرتقال أبو سرة بين 4 إلى 7 جنيهات، ويتراوح اليوسفي ما بين 5 إلى 8 جنيهات للكيلو.

سعر الرمان

تراوح سعر الرمان اليوم الأربعاء، بين 4 و6 جنيهات.

سعر البطيخ

ويتراوح سعر البطيخ اليوم بين 20 و40 جنيها.

سعر الخوخ

وسجل سعر الكيلو جرام من الخوخ 10 جنيهات.

سعر الموز

وتراوح سعر كيلو الموز اليوم في الأسواق بين 8 جنيهات إلى 10 جنيهات.

سعر الكانتالوب

ويتراوح سعر الكانتلوب بين 2.5 و 4.5 جنيه.