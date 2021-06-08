الأحمر يكسو مؤشرات البورصة.. و«الثلاثيني» يتخلى عن مستوى 10 آلاف نقطة

اختتمت مؤشرات بورصة مصر تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، داخل المنطقة الحمراء، حيث أغلق المؤشر الرئيسي متراجعاً بأكثر من 1%، مع عمليات بيع محلية وأجنبية، وأنهى المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية «إيجي إكس 30» جلسة اليوم على تراجع عند مستوى 9963.91 نقطة بخسائر 1.4% نقطة، متخلياً عن مستوى 10 آلاف نقطة.

فيما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70 EWI» بنسبة 0.97%، مغلقا الجلسة عند مستوى 2354.24 نقطة، وهبط مؤشر «إيجي إكس 100متساوي الأوزان الجديد» بنسبة 0.87%، لينهي التعاملات عند مستوى 3291.81 نقطة.

بينما تراجع المؤشر «متساوي الأوزان إيجي إكس 50» بنسبة 0.99%، مغلقا الجلسة عند 2232 نقطة.

وبلغت قيم التداولات 2.836 مليار جنيه، من خلال التداول على 482.233 مليون سهم، من خلال تنفيذ 53.758 ألف صفقة.

وتم التداول على 193 سهما خلال جلسة اليوم، حيث ارتفع 43 سهما، فيما انخفض 115 سهما، واستقرت 35 سهما دون تغيير، وعن الأسهم الأكثر ارتفاعا، فقد تصدر سهم «المصرية للاتصالات» على رأس الارتفاعات بنسبة 10.65% بالغا مستوى 13.19 جنيه، تلاه سهم «الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي» بنسبة 8.64% عند سعر 71 جنيه، ليحل بالمركز الثالث سهم «رواد السياحة - رواد» مرتفعا بنحو 8.43% بالغا مستوى 28.55 جنيهات.

وجاء سهم «العربية للخزف - سيراميكا ريماس» الأكثر انخفاضا، بنسبة 6.6% ليتراجع عند سعر 8.49 جنيه، تلاه سهم «ليسيكو مصر» بنسبة 6% عند مستوى 5 جنيهات، وحل ثالثا سهم «العربية للاسمنت» بنسبة 5.98% متراجعا عند مستوى 4.4 جنيه.

وفيما يخص تعاملات المستثمرين خلال جلسة اليوم، فقد اتجهت تعاملات المصريين والأجانب للبيع بصافي 10.262 مليون جنيه للمصريين و21.48 مليون جنيه للأجانب، بينما اتجهت تعاملات العرب للشراء بصافي 31.74 مليون جنيه.

واختتم رأس المال السوقي تعاملات جلسة اليوم مرتفعا عند مستوى 638.696 مليار جنيه، بخسائر 3.85 مليار جنيه.