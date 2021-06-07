«ثلاثيني» البورصة يتراجع وحيدا وسط مكاسب بقيمة 3.4 مليار جنيه

اختتمت مؤشرات بورصة مصر تعاملات جلسة اليوم الإثنين، على تباين في الأداء، حيث أغلق المؤشر الرئيسي على تراجع بأكثر من 0.1% مقابل ارتفاع باقي مؤشرات السوق وسط مشتريات محلية وعربية.

وأغلق المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية «إيجي إكس 30» جلسة اليوم على تراجع عند مستوى 10105.04 نقطة بخسائر 0.17% نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70 EWI» بنسبة 0.3%، مغلقا الجلسة عند مستوى 2377.36 نقطة، وصعد مؤشر «إيجي إكس 100متساوي الأوزان الجديد» بنسبة 0.5%، لينهي التعاملات عند مستوى 3320.65 نقطة.

بينما صعد المؤشر «متساوي الأوزان إيجي إكس 50» بنسبة 0.74%، مغلقا الجلسة عند 2237.7 نقطة.

وبلغت قيم التداولات 6.933 مليار جنيه، من خلال التداول على 753.714 مليون سهم، من خلال تنفيذ 56.989 ألف صفقة.

وتم التداول على 186 سهما خلال جلسة اليوم، حيث ارتفع 112 سهما، فيما انخفض 45 سهما، واستقرت 29 سهما دون تغيير.

وعن الأسهم الأكثر ارتفاعا، فقد تصدر سهم «الحديد والصلب للمناجم والمحاجر» على رأس الارتفاعات بنسبة 9.4% بالغا مستوى 1.58 جنيه، تلاه سهم «الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي» بنسبة 9% عند سعر 65.42 جنيه، ليحل بالمركز الثالث سهم «بلتون المالية القابضة» مرتفعا بنحو 8.4% بالغا مستوى 4 جنيهات.

بينما سهم «جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحى» كان الأكثر انخفاضا، بنسبة 8.34% ليتراجع عند سعر 1.12 جنيه، تلاه سهم «الوادى العالمية للاستثمار و التنمية» بنسبة 6.62% عند مستوى 1.26 جنيه، وحل ثالثا سهم «العربية للصناعات الهندسية» بنسبة 5.24% متراجعا عند مستوى 1.73 جنيه.

وفيما يخص تعاملات المستثمرين خلال جلسة اليوم، فقد اتجهت تعاملات العرب والمصريين للشراء بصافي 11.69 مليون جنيه للعرب و79.08 مليون جنيه للمصريين، بينما اتجهت تعاملات الأجانب للبيع بصافي 90.78 مليون جنيه.

واختتم رأس المال السوقي تعاملات جلسة اليوم مرتفعا عند مستوى 642.55 مليار جنيه، بمكاسب 3.4 مليار جنيه.