صورة للفنان عصام السقا وأطفال «تونا الجبل» بمقابر ملوي

نشر الفنان عصام عيسى، الشهير بـ«عصام السقا»، ابن قرية «نواي»، التابعة إدارياً لمركز ومدينة ملوي بمحافظة المنيا، على صفحته الرسمية بموقع «فيسبوك»، صورة تجمعه مع عدد من الأطفال بقرية «تونا الجبل»، الواقعة غرب مدينة ملوي، خلال زيارته لمقابر العائلة.

وكتب «السقا» على صفحته: «الصورة دي في قرية اسمها تونا الجبل، تابعة لمركز ملوي بمحافظة المنيا، وهي قرية ليها تاريخ أثري كبير، لو فتحتو جوجل هتلاقو عنها أساطير وحكايات وقصص تاريخيه، تحديداً الصوره دي قدام المدفن بتاعنا، إلى لما يحين ميعادنا مع ربنا، هتدفن هناك وسط الناس دي، اللي حبهم واصل لقلبي، وأني كنت في يوم من الأيام في سنهم، وعندي حلم وطموح وثقه في ربنا، إنه هيحقق أحلامي، ولسه ادينا بنعافر».

وولد الفنان عصام عيسى، الشهير باسم «عصام السقا» في قرية «نواي»، بدائرة مركز ملوي، في محافظة المنيا، ولفت «السقا» أنظار متابعي مواقع السوشيال ميديا خلال السنوات الأخيرة، حيث أصبح حديث وسائل التواصل الاجتماعي، قبل أن يصبح أحد الممثلين المعروفين في الأوساط الفنية.

وتضم قرية «تونا الجبل» عدداً من المواقع الأثرية التي تعود للعصور الفرعونية، من ضمنها مقابر لقردة البابون، وصقور وطيور أبي منجل المقدسة للإله «تحوت»، إضافة إلى جبانة مدينة هيرموبوليس، ومقبرة بيتوسريس الكاهن الأكبر للإله تحوت، المكتشفة سنة 1919، والتي ترجع إلى القرن الرابع قبل الميلاد.

كما تضم مقبرة ومصلى إيزادورا، وكانت إيزادورا شابة ثرية وجميلة تعيش في هيرموبوليس في القرن الثاني الميلادي، وقعت في حب جندي شاب من أنطينوبولس، وأرادوا الزواج، لكن أبوها رفض، فقرر الشابان الهرب ولسوء حظهما، غرقت إيزادورا أثناء عبورها النيل وتم تحنيط جسدها، وقام والدها ببناء قبر لها، وتحتوي مقبرتها على قصيدة من 10 أسطر منقوشة باليونانية.