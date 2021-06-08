معدات بـ 4 ملايين و800 ألف جنيه لدعم منظومة النظافة بمطاي في المنيا

قال خالد عبد الرؤوف رئيس مركز مدينة مطاى، شمال محافظة المنيا، إن الوحدة المحلية استلمت 2 لودر جديد بهدف دعم منظومة النظافة والتجميل وتحسين الخدمات المقدمة المواطنين ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالى 2020-2021.

وأضاف رئيس المركز، في بيان للوحدة، اليوم، أن اللوادر بتكلفة إجمالية 4 ملايين و800 ألف جنيه، وسيتم توزيع لودر بمجلس قروى منبال ولودر بمجلس قروى بردنوها للتعامل الفوري والقضاء على أية بؤر وتجمعات للقمامة.

وأوضح «عبد الرؤوف»، أن المعدات تأتي طبقا لاحتياجات الوحدات المحلية لدعم منظومة النظافة من خلال دعم جميع القرى باحتياجاتها من المعدات والآلات والسيارات التى تساعد على رفع كفاءة المنظومة والارتقاء بمستوى النظافة العامة بالإضافة إلى تطبيق منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة للعمل على الاستفادة القصوى من الموارد واستثمارها اقتصاديا من خلال إعادة تدوير المخلفات، وتحسين مستوى الخدمات والمرافق العامة التي يتعامل معها المواطن بشكل يومي وأساسي.

وأكد رئيس المركز أن محافظ المنيا اللواء أسامة القاضي يولي اهتماما كبيرا لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين خاصة فيما يتعلق بمنظومة النظافة وأعمال رفع القمامة بهدف توفير بيئة صحية وآمنة للمواطنين، وحفاظا على المظهر الحضارى والجمالي بجميع المراكز والمدن بنطاق المحافظة.

وكان محافظ المنيا، تابع اليوم، أعمال المشروعات الجاري تنفيذها ضمن المرحلة الاولي للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة "، بقرية نزلة أسمنت بمركز ابوقرقاص، حيث يستهدف المشروع القومي لتطوير الريف المصري والذي أطلقه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتطوير 192 قرية بـ757 تابع، بنطاق 5 مراكز على مستوى المحافظة، وهي أبوقرقاص، ملوي، العدوة ومغاغة، وديرمواس ، بتكلفة تصل تقريباً الى 23 مليار جنية، ليصل إجمالي المستفيدين من المشروعات الخدمية التي سيتم تطويرها نحو 2.970 مليون مستفيد.