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محمود مسلم

رئيس الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات «وادا» يزور منطقة أهرامات الجيزة

رفقة وزير الشباب والرياضة

كتب:

الوطن
04:31 م | الثلاثاء 08 يونيو 2021
جانب من الزيارة

جانب من الزيارة

خلال زيارته الرسمية لمصر، حرص «ويتولد بانكا»، رئيس الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات «وادا»، على زيارة منطقة أهرامات الجيزة، رفقة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وكان في استقبالهما أشرف محيي مدير عام آثار الهرم.

وخلال الزيارة قام رئيس الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات، ووزير الشباب والرياضة، بجولة زارا خلالها الهرم الأكبر من الداخل، حيث أبدى رئيس الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات انبهاره بتصميم الهرم من الداخل، متسائلا عن طريقة بنائه وكيفية رفع الأحجار وعددها، هذا بالإضافة إلى زيارة منطقتي تمثال أبو الهول والبانوراما.

وقد حرص رئيس الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات، على تسجيل زيارته بالتقاط الصور التذكارية، معربا عن شغفه بالتعرف على الحضارة المصرية العريقة، مشيرا إلى زيارته للمتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط واستمتاعه بمشاهدة القطع الأثرية والمومياوات الملكية بالمتحف.

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