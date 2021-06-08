غلق مقرين للدروس الخصوصية بمركز شبراخيت بالبحيرة

حملات مكثفة نفذتها الوحدات المحلية بمدن ومراكز محافظة البحيرة، للمرور على مقار الدروس الخصوصية، في إطار تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، واستهدفت الحملات السناتر التي بدأت العمل في مراجعات الثانوية العامة، وكذا الدروس الخصوصية للمرحلة الإبتدائية التي بدأت مبكرًا عقب انتهاء الامتحانات.

غلق مقرين للدروس الخصوصية بشبراخيت

وجه اللواء وحيد الحضري، رئيس مركز ومدينة شبراخيت، بالمرور على أماكن الدروس الخصوصية بنطاق المدينة وقرى المركز، وتم المرور على عدة مقرات كانت قد خُصصت للدروس الخصوصية، وتلاحظ أنها مغلقة جميعا، فيما تم إغلاق مقرين للدروس الخصوصية بالمدينة.

تحذير للسناتر التعليمية من الوحدات المحلية

حذرت الوحدات المحلية بمدن ومراكز محافظة البحيرة، من فتح السناتر التعليمية تطبيقا لتعليمات الدولة للقضاء على فيروس كورونا المستجد، مشددة على الغلق وتحرير المحاضر في حال ثبوت مخالفة التعليمات والقرارات الصادرة من الحكومة بشأن إجراءات مواجهة فيروس كورونا.

محافظ البحيرة يشدد على ملاحقة المخالفين

وقال اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، إن الحملات المستمرة لملاحقة المخالفين، ستكون سببا قويا للقضاء على انتشار فيروس كورونا المستجد، مطالبا الجميع بالمشاركة في تحمل المسؤولية المجتمعية، لافتا إلى أن ما تنفذه الوحدات المحلية بمدن ومراكز محافظة البحيرة، يأتي في ضوء تنفيذ الإجراءات التي تتخذها الدولة لمنع انتشار فيروس كورونا.

عودة سناتر المراجعات قبل امتحانات الثانوية العامة

وتلاحظ خلال الفترة القليلة الماضية، عودة السناتر التعليمية بكثرة، بالتزامن مع اقتراب موعد امتحانات الثانوية العامة، وهو ما دفع الطلاب إلى الذهاب للدروس الخصوصية.