«بوجاتي» تطلق سيارة خارقة بـ62 مليون جنيه: محرك بقوة 1577 حصانا

في الوقت التي تطور فيه شركات السيارات العالمية تقنيات السيارات الكهربائية والبطاريات الكهربائية، أعلنت شركة بوجاتي الفرنسية الأصل عن «إسطبل» أحصنة جديد بقوة 1577 حصان، تعمل بالبنزين.

وأعلنت بوجاتي عن سيارتها الجديدة باسم Chiron Super Sport بتصميم بوجاتي المعتاد المميز، تتميز الواجهة الأمامية بالحدة، التي توحي بالقوة المفرطة، وهي كذلك بالفعل.

وتعمل بوجاتي Chiron Super Sport الجديدة بمحرك مزود بـ4 توربو سعة 8000cc مكون من 16 سلندر على شكل حرف w، يولد هذا المحرك الجبار قوة أقصاها 1577 حصان وأقصى عزم للدوران 1600 نيوتن متر، ومزود بناقل حركة «دويل كلاتش» من 7 سرعات.

ولتتحمل السيارة هذه القوة المفرطة المتوحشة، زودت بإطارات خاصة لها فقط من نوع michelin Pilot Sport Cup 2، حيث يتم تصويره بالأشعة السينية للتأكد من أنه لا يحتوي حتى على أصغر العيوب، تتميز الإطارات بأحزمة مقواة للتعامل مع القوى الهائلة.

وتتسارع سيارة بوجاتي الجديدة Chiron Super Sport من 0: 200 كم في زمن قدره 5.8 ثانية فقط، ومن 0: 300 كم فى 12.1 ثانية فقط.

وأكدت بوجاتي في بيانها الصحفي التي أعلنت فيه عن Chiron Super Sport، أنها مازالت سهلة التحكم و آمنة على الرغم من أن سرعتها القصوى المحددة إلكترونيا 440 كم، وأنها يمكنها أن تصل إلى أقصى من ذلك، وتقريبا إلى 500 كم/س.

وأعلنت بوجاتي، أن سعرها سيكون 3.2 مليون يورو، أي ما يعادل 3.9 مليون دولار بأسعار الصرف الحالية، أما السعر بالجنية المصري سيكون 62 مليون و400 ألف جنيه، بدون ضرائب أو جمارك.

ومن المتوقع أن تبدأ بوجاتي بإنتاج Chiron Super Sport قريبا، كما قالت، مع تسليم السيارات للعملاء في أوائل العام القادم 2022.

وقالت بوجاتي، إنها ستنتج أعدادا قليلة جدا منها، وستكون حصرية لـ9 عملاء فقط.