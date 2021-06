من صفع إيمانويل ماكرون أمام الكاميرات؟.. هذا ما نعرفه حتى الآن «فيديو»

اعتقلت السلطات الفرنسية، الثلاثاء، شابين على خلفية صفع أحدهما بقوة الرئيس إيمانويل ماكرون، خلال جولة في منطقة دروم جنوب شرقي فرنسا.

وأعلن المدعي العام في بلدية فالانس التي وقع فيها الحادث، أن السلطات أوقفت رجلين يبلغان من العمر 28 عاما، أحدهما الرجل الذي وثقت الكاميرات لحظة صفعه الرئيس الفرنسي أمام حشد من الناس.

