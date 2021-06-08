نبيلة مكرم: اتفقت مع وزير التعليم على حل أزمة الطلبة المصريين بالكويت

قالت نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، إنها التقت الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وبحثت معه نجاح تطبيق «اتكلم عربي»، حيث إن الكثير من الأسر المصرية في الخارج، ترغب في أن تُقدم هذه المناهج لأبنائهم، لكن لا يعلمون كيف يفعلون ذلك، ولهذا اجتمعت مع الوزير، لوضع المناهج الدراسية المصرية عليه، خاصة كتب الدين المسيحي والإسلامي، والقيم.

وأضافت «مكرم»، في تصريحات لقناة «Extra News» الفضائية، أنها بحثت مع الوزير أيضا، أزمة الطلبة المصريين في الكويت، بعد غلق المجال الجوي، وطريقة تأدية الامتحانات، لافتة إلى أنهم ينقسمون إلى شريحتين، الأولى هم الذين يدرسون في مدارس كويتية، ويجب عليهم العودة لاستكمال الدراسة هناك، وهؤلاء تم الاتفاق على مخاطبة السفارة الكويتية لدى القاهرة بشأنهم، وبحث إمكانية إجراء الامتحانات في السفارة الكويتية، وهم عددهم 35 طالبا.

وتابعت وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، أن الشريحة الثانية هم الذين يمتحنون في الخارج، وتم الاتفاق مع وزير التربية والتعليم على عقد هذه الامتحانات في مقر وزارة التربية والتعليم.

ولفتت إلى أن الوزارة وقعت مع مؤسسة حياة كريمة بروتوكول تعاون لتلبية رغبة المصريين في الخارج في المشاركة في مبادرة حياة كريمة، لافتة إلى أن المصريين في الخارج يرغبون في تقديم المساعدة في شيء محدد، ولذلك اختاروا وصلات المياه في القرى والمحافظات، ومن المقرر أن تزور ليلى بنس، الاقتصادية المصرية الأمريكية، الحاصلة على المركز الأول في تصنيف مجلة فوربس في الاستشارات المالية، لتنظيم أول فعالية لدعم هذا المجال، كما أن هناك العديد من طلبات المصريين في الخارج لدعم هذه القرى.

وأشارت إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي قرر إعادة وزارة الهجرة مرة أخرى بعد عام من توليه الحكم، وهذا أثلج صدور المصريين في الخارج، ورأوا إن القيادة السياسية مهتمة بهم وبمشاكلهم، وأيضا الاستفادة من خبراتهم، والرئيس أعطى لوزارة الهجرة العديد من التكليفات، وعلى مدار ما يقرب من 6 سنوات عملت الوزارة على تلبية احيتاجات المصريين في الخارج، والاستفادة من قدراتهم، سواء في منطقة الخليج أو الدول الأفريقية، والمواطن المصري في الخارج شعر بأن الدولة توليه اهتمامًا كبيرا.