حبس ريناد عماد فتاة «تيك توك» 3 سنوات لنشرها مقاطع خادشة ومواد إباحية

أصدرت المحكمة الاقتصادية، اليوم الثلاثاء، حكما بحبس ريناد عماد، فتاة التيك توك الشهيرة، بتهمة تقديم محتوى وفيديوهات خادشة للحياء، تتضمن مواد إباحية، بهدف ممارسة الدعارة.

تفاصيل حبس ريناد عماد

وكانت الإدارة العامة للآداب، ألقت القبض على المتهمة داخل كافيه بمنطقة الدقي، مملوك لنجل فنان شعبي شهير، بسبب رصدها وهي تقدم مواد مصورة، تحتوي على مواد إباحية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تهدف لخدش الحياء العام، فضلا عن مقاطع أخرى، تحتوي على فيديوهات جنسية.

اعترافات ريناد عماد

واعترفت المتهمة أمام النيابة العامة، بتصويرها مقاطع مصورة خادشة للحياء، وأنها تمارس الدعارة مع الشباب مقابل مبالغ مالية.

وأكدت الفتاة خلال التحقيقات، أن بعض الشركات تزعم التسويق لملابس وأحذية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتستقطب الفتيات، وتسببت في حبسها، مشيرة إلى أن حلمها بالشهرة والثراء، أوقعها في الفحشاء ومستنقع الرذيلة.