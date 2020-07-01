عاجل.. حبس ريناد عماد في "ترويج فيديوهات خادشة للحياء" على "تيك توك"

أمرت نيابة الدقي، منذ قليل، بحبس المتهمة منة الله عماد وشهرتها "ريناد عماد"، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامها بترويج فيديوهات خادشة للحياء، والإعلان عن نفسها عبر تطبيق "تيك توك" على الإنترنت، ونشر مواد إباحية بهدف ممارسة الدعارة.

وتمكنت الإدارة العامة للآداب من ضبط المتهمة "منة الله" داخل كافيه بالدقي مملوك لنجل فنان شعبي شهير، بعد رصدها وهي تقدم فيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي التيك توك، تحتوي على مواد إباحية وخادشه للحياء وفيديوهات جنسية.

وبمواجهة المتهمة الفيديوهات الخاصة بها اعترف بقيامها بتصويرها، وأنها تقوم بممارسة الدعارة مع الشباب مقابل مبالغ مالية، وأكدت المتهمة أن شركات تسويق الملابس والأحذية على مواقع التواصل هي السبب في انتشار موجة الفيديوهات المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي.