حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الأربعاء 9-6-2021: القاهرة 38 درجة

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن توقعات الخبراء بشأن حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الأربعاء، إذ يسود طقس شديد الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للحرارة على السواحل الغربية، حار على السواحل الشرقية.

حالة الطقس اليوم

وأضاف خبراء هيئة الأرصاد في بيان صادر قبل قليل، أنّه يسود ليلًا طقس لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وقال الخبراء إنّه من المتوقع أن تنشط الرياح على مناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

حالة البحرين المتوسط الأحمر

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، ذكر الخبراء أنّها تكون خفيفة إلى معتدلة، ويتراوح ارتفاع الموج فيه من 1 إلى 1.75 متر، والرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية شرقية.

أما البحر الأحمر فيكون معتدل إلى مضطرب، وارتفاع الموج فيه يتراوح من مترين إلى مترين ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة اليوم على كافة مناطق جمهورية مصر اليوم

القاهرة 38 23

الإسكندرية 30 21

وادي النطرون 31 19

طنطا 33 21

شبين الكوم 38 23

دمنهور 36 22

بلطيم 33 22

مطروح 28 21

السلوم 30 20

سيوة 40 19

بورسعيد 32 22

دمياط 29 22

الزقازيق 38 23

المنصورة 37 22

الإسماعيلية 38 23

السويس 37 24

العريش 34 22

رفح 33 21

رأس سدر 35 23

نخل 35 19

نويبع 37 26

طابا 34 22

كاترين 32 17

الطور 34 26

شرم الشيخ 38 28

الغردقة 36 28

مرسى علم 36 27

الفيوم 39 24

بني سويف 39 24

المنيا 39 25

أسيوط 40 25

سوهاج 41 26

قنا 42 27

الأقصر 43 27

أسوان 43 28

إدفو 43 28

أبو سمبل 41 26

الوادي الجديد 42 28

شلاتين 36 26

أبو رماد 36 26

حلايب 33 27

رأس حدربة 33 26