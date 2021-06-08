9 مميزات لعدادات الغاز مسبقة الدفع عن القديمة.. تعرف عليها

تتخذ الحكومة المصرية، متمثلة في وزارة البترول والثروة المعدنية، خطوات جادة لتنفيذ استراتيجيتها الطموحة لتعميم منظومة العدادات الذكية ومُسبقة الدَّفع بكافة المُحافظات باستخدام التكنولوجيات الحديثة ونُظم المعلومات.

وتعمل وزارة البترول والثروة المعدنية، في خطتها الوطنية نحو التحوُّل الرقمي وميكنة جميع الخدمات المُقدمة للمواطنين وفق أحدث الأساليب المُتعارف عليها عالمياً الأمر الذي سينعكس إيجاباً على القضاء على مُشكلات وسلبيات الماضي و يزيد من كفاءة شبكات الغاز ويرشِّد من الاستهلاك و يكشف عن الاستخدامات غير القانونية.

وبحسب بيانات وزارة البترول والثروة المعدنية، فقد تم تركيب حوالي 266 ألف عداد غاز مسبق الدَّفع بمُختلف المُحافظات حتى الآن، خاصة في المناطق السكنية الجديدة والمدن الجديدة ومشروعات الدولة للإسكان.

ومن المُستهدف تركيب 600 ألف عداد غاز مُسبق الدَّفع حتى نهاية يونيو 2021 ، في حين أنه من المقرر توريد 1.2 مليون عداد غاز مُسبق الدَّفع خلال عامي (2020/2021) و (2021/2022).

وسردت وزارة البترول والثروة المعندنية، مُميزات استخدام العدادات مسبقة الدَّفع عن العدادات القديمة كالتالي:

1- عودة الثقة المُتبادلة بين العُملاء وشركات التوزيع نتيجة عدم الشكوى من الكشافين و المُحصلين.

2- تتمتع العدادات مسبقة الدفع بدرجة دقة عالية لحساب مُعدَّل الاستهلاك.

3- التحصيل المُقدَّم لقيمة الطاقة المُستهلكة مما يلغي التأخيرات في السداد.

4- عدم استخدام الطاقة بطريقة غير شرعية كشف مُعظم صور العبث والتلاعب.

5- قدرة العداد مسبق الدفع على حساب مُعدَّل الاستهلاك بنظام الشرائح.

6- الإنذار عند اقتراب اتهاء الرصيد الخاص بالكارت.

7- تقدم للعميل نفس الشرائح الاستهلاكية وبنفس الأسعار الخاصة بالعداد القديم المتعامل بها حاليا.

8- سهولة وضع الرصيد في العداد من خلال كارت الشحن.

9- عدم قطع الخدمة خلال أيام العطلات الرسمية والأسبوعية والساعات الصديقة.