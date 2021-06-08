تفاصيل الحصول على قرض يصل لـ2 مليون جنيه لمهندسي البترول أو الغاز

دائما ما يقدم البنك الأهلي العديد من التمويلات والتسهيلات للعملاء وغير العملاء بهدف الحفاظ عليهم وجذب عدد أكبر منهم كونه من أكبر البنوك العاملة بالقطاع المصرفي، إذ تتمثل هذه التسهيلات في القروض والشهادات والبطاقات الائتمانية والحسابات والودائع لمختلف القطاعات بتيسيرات في السداد وفوائد تنافسية.

ويقدم البنك قرضا شخصيا للموظفين والعاملين بشركات قطاع البترول والغاز والبتروكيماويات ضمن الهيئة العامة للبترول بشروط وإجراءات محددة، تستعرضها «الوطن» على النحو التالي:

تفاصيل الحصول على القرض

- يصل مبلغ القرض إلى مليون ونصف المليون جنيه بضمان تحويل الراتب.

- يصل مبلغ القرض إلى 2 مليون جنيه بضمان تحويل مكافأة نهاية الخدمة.

- تصل مدة القرض إلى 12 عامًا.

- تأمين مجاني على الحياة والعجز الكلي.

- حساب جاري مجانًا.

- يمكن للعميل الاقتراض دون ضامن ودون مصاريف استعلام ائتماني.

الشروط والمستندات للحصول على القرض

- خطاب معتمد من جهة العمل موضحا به الدخل الشهري وتاريخ التعيين.

- تعهد جهة العمل بتحويل المرتب أو القسط للبنك حتى الانتهاء من سداد القرض.

- صورة بطاقة الرقم القومي الساري.

- ألا يقل عمر المقترض عن 21 عامًا ولا يزيد على 60 عامًا في نهاية التمويل.

- يجب ألا يقل الراتب الشهرى عن 1500 جنيه مصري.

العمولات والرسوم الخاصة بالحصول على القرض

- المصاريف الإدارية 2% من مبلغ التمويل تدفع مرة واحدة مقدمًا بحد أدنى 250 جنيه حال سداد التمويل على 7 سنوات، و3% بحد أدنى 250 جنيه حال سداد التمويل لفترة أكثر من 7 سنوات. (معفاة حاليًا)

- عمولة السداد المبكر للتمويل 3% من المبلغ المدفوع حال السداد النقدي، 10%حال السداد بأي وسيلة دفع أخرى.

- غرامة تأخير سداد القسط: 20 جنيه شهريًا + 2% من المبلغ المستحق ولم يدفع.

ويمكن للعاملين بالشركات التابعة للهيئة العامة للبترول التقديم على القرض أونلاين من خلال الموقع الرسمي للبنك الأهلي المصري، وذلك من خلال ملء بعض البيانات الأساسية مثل الاسم ورقم الهاتف المحمول والبريد الإلكتروني، والدخل الشهري واسم المؤسسة واختيار قيمة القرض.