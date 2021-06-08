إنجازات الدولة في الصناعة خلال 7 سنوات

على مدار 7 سنوات، كان ملف الصناعة من أبرز الملفات التي شهدت تحركات مكثفة من جانب الدولة، وحظيت بتوجيهات القيادة السياسية باعتباره أحد أهم الملفات الاقتصادية التي من شأنها دعم الاقتصاد القومي، وحل الكثير من المشكلات التي تواجه الاقتصاد المصري، وفي مقدمتها البطالة، وخلال السنوات الماضية كان قطاع الصناعة المصري واحدا من القطاعات التي تمكنت من تحقيق طفرات واضحة، بفضل توجيهات القيادة السياسية بإطلاق العديد من المبادرات الهامة التي نجحت في دعم القطاع والعملية الإنتاجية ككل، وفي السطور التالية نرصد أبرز النجاحات المتحققة في القطاع:

- إنشاء مدينة الأثاث بدمياط بمساحة تجاوزت 330 فدانا، وهي المدينة التي من شأنها تحويل مصر إلي مركز لصناعة الأثاث، بما يعنيه ذلك من توفير المنتجات للأسواق المصرية، وزيادة الصادرات المصرية من منتجات الأخشاب.

- إنشاء أكبر مدينة للنسيج والملابس الجاهزة بمدينة السادات بالمنوفية، تقام على مساحة تتجاوز 3 ملايين متر وباستثمارات مستهدفة بـ2.2 مليار دولار لتوفير 3 آلاف فرصة عمل.

- تنفيذ 13 مجمعا صناعيا لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، في 12 محافظة على مستوى الجمهورية، وهي المجمعات التي تم تسليم نسبة منها لصغار المستثمرين بتسهيلات ميسرة، وتستهدف زيادة النمو الصناعي ومعدلات التشغيل.

- مدينة الروبيكي للجلود التي تعد من أبرز المشروعات الصناعية الضخمة، والتي استهدفت نقل المدابغ في منطقة سور مجرى العيون إلي مدينة بدر لإنشاء مدينة متكاملة لصناعة الدباغة والمنتجات الجلدية على مساحة 511 فدانا، وكانت المدينة بمثابة نقلة نوعية في صناعة الجلود خلال السنوات الماضية.

- خريطة الاستثمار الصناعي من بين الإنجازات الكبيرة في القطاع الصناعي، وهي الخريطة التي تم إطلاقها في 2017 وتضمنت 4136 فرصة استثمارية في 8 قطاعات صناعية هي الصناعات الهندسية بواقع 1265 فرصة، والصناعات الكيمياوية 861 فرصة، والغذائية 649 فرصة، والنسيجية 605 فرصة، والتعدينية 395 فرصة، والدوائية 183 فرصة، والمعدنية 122 فرصة، والجلدية 56 فرصة.

- مدينة الدواء المصرية التي تقام على مساحة 180 ألف متر وتعد الأكبر فى الشرق الأوسط، وتقام في منطقة الخانكة بهدف تصنيع وإنتاج احتياجات المصريين من الدواء.

- إصدار قانون تيسير إجراءات منح التراخيص الصناعية وإصدار لائحته التنفيذية في العام 2017

- الإعلان عن البرنامج القومي لتعميق التصنيع المحلي، الذي استهدف إحلال المنتجات المحلية محل المنتجات المثيلة المستوردة، ويخلق قاعدة صناعية من الموردين المحليين.