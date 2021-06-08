اجتماع مصري فرنسي لمناقشة تطورات العلاقات بين البلدين

اجتمع السفير حمدي سند لوزا، نائب وزير الخارجية للشؤون الأفريقية، اليوم، بكلٍ من «فرانسواز دوماس» رئيسة لجنة الدفاع والقوات المسلحة بالجمعية الوطنية الفرنسية، و«جويندال رويال» نائب بالجمعية الوطنية الفرنسية، وذلك بحضور السفير الدكتور بدر عبدالعاطي مساعد وزير الخارجية للشؤون الأوروبية، والسفير عاصم حنفي، مساعد وزير الخارجية للشؤون البرلمانية، والسفير ستيفان روماتيه سفير فرنسا لدى مصر.

وتناول الاجتماع مناقشة التطورات الإيجابية التي شهدتها العلاقات المتميزة بين مصر وفرنسا خلال الآونة الأخيرة، لا سيما التنسيق بين البلديّن إزاء القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المُشترك، كما تبادل الجانبان وجهات النظر حول تطورات الأوضاع في ليبيا وسوريا ولبنان والأراضي الفلسطينية ومنطقة الساحل الأفريقي.

من جانبهم، أشاد الوفد الفرنسي بالجهود الكبيرة التي بذلتها مصر للتوصل إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وكذا المبادرة المصرية لإعادة إعمار قطاع غزة وتقديم المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني، كما تناولت المباحثات آخر المُستجدات المُتعلقة بسد النهضة، حيثُ عرض نائب وزير الخارجية للشؤون الأفريقية عناصر الموقف المصري الداعي لضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني مُلزم وشامل حول ملء وتشغيل السد بشكل يُراعي حقوق ومصالح الدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا.