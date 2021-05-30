وزير الخارجية الإسرائيلي في القاهرة لبحث تثبيت وقف إطلاق النار

وصل وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي، جابي أشكنازي، إلى مطار القاهرة صباح اليوم الأحد، في زيارة إلى مصر تستغرق عدة ساعات، يلتقي خلالها السفير سامح شكري وزير الخارجية، حيث يعقد الوزيران جلسة مباحثات تتناول أكثر من ملف، ضمن تثبيت وقف إطلاق النار بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، والإجراءات الكفيلة بتسهيل عملية إعادة إعمار غزة في المرحلة المقبلة.

وزير خارجية الاحتلال يصل إلى القاهرة للقاء سامح شكري

وقالت مصادر مطلعة في مطار القاهرة الدولي، إنّ الوزير الإسرائيلي وصل القاهرة على متن طائرة خاصة، وجرى استقباله وإنهاء إجراءات وصوله باستراحة كبار الزوار بالمطار.

وكان السفير سامح شكري وزير الخارجية، أكد أنّ الرؤية المصرية ترتكز على 4 محاور أساسية، تشمل أولا دعم وتثبيت وقف إطلاق النار، ثانيا دفع آفاق التسوية السياسية بإطلاق مفاوضات جادة، تهدف للتوصل إلى الحل العادل والشامل للقضية الفلسطينية على أساس المرجعيات القانونية الدولية، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإنشاء الدولة الفلسطينية المستقلة، تفاديا لتكرار جولات الصراع بين الفلسطينيين والإسرائيليين، ثالثا تقديم الدعم الإنساني اللازم، حيث فتحت مصر معبر رفح لضمان وصول المساعدات الإنسانية، كما أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي تخصيص 500 مليون دولار لإعادة إعمار قطاع غزة، ورابعا ضرورة تحمل المجتمع الدولي بما في ذلك مجلس حقوق الإنسان، المسؤولية كاملة.