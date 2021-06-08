تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة: ضخ 32 مليار جنيه تمويلات في 7 سنوات

قال نائب الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، طارق شاش، إن الدولة خلال السبع سنوات الماضية، التي تسلم فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي حكم البلاد، اهتمت كثيرا برواد الأعمال، حيث ضخت تمويلات بقيمة 32 مليار جنيه في 7 سنوات، من إجمالي 50 مليار ضُخت في الجهاز خلال الثلاثين عاما الماضية وهي عمر الجهاز منذ إنشائه وحتى الآن.

وأضاف «شاش» في مداخلة هاتفية مع برنامج «اليوم» المذاع على قناة «dmc» الفضائية، وتقدمه الإعلامية سارة حازم، الثلاثاء، أنهم يعملون بمعدل خمس أضعاف المعدلات التي كانوا يعملون بها سابقًا، لافتًا إلى أن الجهاز لا يعمل بمفرده ولكن بالتنسيق والتعاون مع البنك المركزي، والأرقام غير مسبوقة وتدل على اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بهذا الملف لأنه يخدم فئات كبيرة من الشعب المصري في العديد من المناطق والمحافظات في كافة أنحاء الجمهورية.

وتابع نائب الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أن صدور قانون تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر من الأشياء المهمة غير المسبوقة، وهو يعطي الكثير من المزايا والحوافز، والإعفاءات، ويشجع الدولة على المساهمة في تدريب العمالة، ويتيح الأراضي والمرافق بأسعار مخفضة، إضافة إلى أن الدولة تخصص 30% من الأراضي الخاصة بالمناطق الصناعية لأصحاب المشروعات الصغيرة.

ولفت إلى أن المشروعات الصغيرة تمثل 98% من حجم القطاع الخاص في مصر، والمشروعات الضخمة تمثل حوالي 2%، ولذلك فإن الاهتمام بالمشروعات الصغيرة يؤثر بشكل كبير على الاقتصاد المصري، إضافة إلى أنها منتشرة في كل محافظات الجمهورية والذين يعيشون في القرى، إضافة إلى أنها تتمتع بمرونة كبيرة في قطاعات الزراعة والصناعة وغيرها.