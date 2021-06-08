آخر تطورات تعطل مواقع إلكترونية عالمية.. «أسوشيتد برس» تكشف الأسباب

تعطلت العديد من مواقع الإنترنت في العالم صباح اليوم، بينها مواقع وسائل إعلام كبرى ومواقع إخبارية عالمية مثل سي إن إن الأمريكية وصحيفة لوموند الفرنسية وصحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، وظهرت رسائل تشير إلى عطل في الصفحة على المواقع، كما أن تطبيق بلومبيرج من بين مواقع الإنترنت التي تعطلت.

وتعطل عمل الموقع الإلكتروني للحكومة البريطانية، وتعذر الدخول إليه صباح الثلاثاء، وظهرت رسائل تشير إلى عطل على الموقع الرسمي للحكومة وموقعي الصحيفتين، كما تعذر الدخول مؤقتاً لموقع بي.بي.سي قبل عودته إلى الخدمة.

وذكرت وكالة أسوشيتد برس أن مشكلة فنية لدى شركة «فاستلي» الأميركية لخدمات الحوسبة السحابية، تسببت في عطل مواقع الإنترنت حول العالم، مضيفة أن عدة مواقع إلكترونية عالمية تعطلت اليوم، بعد انقطاع واسع النطاق على ما يبدو لدى شركة خدمات الحوسبة السحابية «فاستلي»، وبات لا يمكن الوصول إلى العشرات من المواقع التي يتصفحها اعداد كبيرة للغاية، ومن بينها تويتش.

وأقرت فاستلي، ومقرها سان فرانسيسكو بالولايات المتحدة الأمريكية، بوجود مشكلة قبل الساعة العاشرة بتوقيت جرينتش، وقالت في تحديثات متكررة على موقعها على الإنترنت إنها «تواصل التحقيق في الأزمة»، وتلقى الزوار الذين يحاولون الوصول إلى سي إن إن رسالة مفادها «خطأ تصفح في فاستلي».

وقالت شركة «داون ديتيكتور»، التي تتعقب انقطاع الإنترنت، «التقارير تشير إلى أنه قد يكون هناك انقطاع واسع النطاق لدى فاستلي، ما قد يؤثر على خدماتها».

وأدرج موقع »داونديتكتور دوت كوم» الذي يرصد أعطال الإنترنت مواقع ذات معدلات زيارة عالية منها ريديت وأمازون وسي.إن.إن وباي بال وسبوتيفاي ونيويورك تايمز ضمن المواقع التي واجهت مشكلات، وإن كان العديد منها بدأ يعود للخدمة على ما يبدو.

وقالت فاستلي إن معظم مناطق تغطيتها واجهت «تدهورا في الأداء» في وقت سابق.

وذكر قرابة 21 ألفا من مستخدمي منصة ريديت للتواصل الاجتماعي أنهم واجهوا مشكلات، بينما أبلغ أكثر من ألفي مستخدم بحدوث مشكلات في موقع أمازون حسبما ذكر موقع داونديتكتور، وأعلن موقع القناة الثانية بالتلفزيون الدنماركي أنه يواجه مشكلات في الاتصال اليوم.