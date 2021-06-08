مصرع لصين غرقا بسوهاج.. قفزا في الترعة هربا من الشرطة

لقي شخصان مصرعهما غرقاً داخل ترعة بدائرة مركز البلينا جنوب محافظة سوهاج، بعد أن قفزا في المياه أثناء محاولتهما الهرب من الشرطة، لاتهامهما في واقعة سرقة فيلا، تم انتشال الجثتين ونقلهما إلى مشرحة مستشفى أخميم المركزي، وإخطار الأجهزة المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

تلقى مدير أمن سوهاج، اللواء حسن محمود، إخطاراً من مأمور مركز شرطة البلينا، يفيد بقيام كل من «حمام»، يقيم بدائرة مركز دار السلام، و«محمد»، يقيم بدائرة مركز البلينا، بالهرب من قوة أمنية عقب القبض عليهما، وقبل أن يركبا بوكس الشرطة، قفزا داخل ترعة مجاورة للطريق، مما نتج عنه غرقهما، وتبين أنهما متهمان في واقعة سرقة فيلا بذات الناحية.

تم انتشال الجثتين، ونقلهما الي مشرحة مستشفى أخميم المركزي، وجرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق واستكمال الإجراءات القانونية، حيث أمرت بانتداب الطبيب الشرعي لتشريح الجثتين وبيان سبب الوفاة، والتصريح بالدفن عقب انتهاء تقرير الصفة التشريحية، كما كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن ظروف وملابسات الواقعة.