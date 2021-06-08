«الإسكان»: 98.7% نسبة تغطية مياه الشرب في مصر

قال المهندس طارق الرفاعي، معاون وزير الإسكان لشؤون المرافق، إن الوزارة ستنفذ مشروعات الصرف الصحي ومياه الشرب في 25 مركزا، ضمن مبادرة «حياة كريمة»، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وباقي المراكز سوف تُنفذ مشروعاتها من قبل الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة، مشيرا إلى أنهم استلموا المواقع وبدأوا العمل بالفعل في مشروعات الصرف الصحي، أما بالنسبة لمياه الشرب فإن نسبة التغطية وصلت إلى 98.7%، وهناك بعض المناطق مغذاة بكميات غير كافية ولا تصل لها المياه طوال اليوم، ولذلك فإنهم يعملون على تغطية هذه المناطق لتصل إليها مياه الشرب طوال اليوم.

وأضاف «الرفاعي» في مداخلة هاتفية مع برنامج «اليوم» المذاع على قناة «dmc» الفضائية، وتقدمه الإعلامية سارة حازم، الثلاثاء، أنهم سوف ينفذون 36 محطة مياه شرب، وبدأوا بالفعل تنفيذ 28 من هذه المحطات، وباقي المحطات جار تصميمها وطرحها على الشركات المنفذة، ويعملون أيضا على مشروعات مد وتدعيم للشبكات، حيث يعملون على تنفيذ 767 مشروعا، وبدأوا في تنفيذ 467 مشروعا منهم.

وتابع معاون وزير الإسكان لشؤون المرافق، أن تكلفة العمل في مشروعات المرحلة الأولى من مبادرة «حياة كريمة» حوالي 150 مليار جنيه، مشيرا إلى أن مدة تنفيذ المرحلة الأولى حوالي سنة، وبعدها تنطلق المرحلة الثانية، مشددا على أن الوزارة مسؤولة عن العديد من المشروعات الأخرى، ضمن المبادرة وليس فقط الصرف الصحي ومياه الشرب.

وشدد على أن أكثر المحاور التي تستغرق جهدا هو تقليل الفاقد، لأن الدولة استمرت فترة طويلة لا تنفذ مشروعات إحلال وتجديد الشبكات، ولذلك بدأت الدولة منذ 2016 في عمل مشروعات لإحلال وتجديد الشبكات داخل المدن والقرى، من أجل تقليل الفاقد، حيث وفرت الدولة الاستثمارات الكافية لهذه المشروعات.