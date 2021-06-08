«الإعلاميين» توقع بروتوكول تعاون مع الإسكان لتوفير وحدات سكنية لأعضائها

وقع النائب الدكتور طارق سعدة، نقيب الإعلاميين وعضو مجلس الشيوخ، والدكتورة مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الإجتماعي ودعم التمويل العقاري، علي بروتوكول دائم للتعاون بين النقابة والصندوق.

وأوضحت النقابة، في بيان، أن البروتوكول يتيح بيع وتخصيص الوحدات المتاحة لدى الصندوق للإعلاميين المنتمين للنقابة في ضوء البروتوكول المبرم في جميع أنحاء الجمهورية، وذلك طبقًا للشروط المعمول بها في الصندوق والتي حددتها الدولة في شأن إسكان محدودي ومتوسطي الدخل وكذا الاستثماري.

وواصلت النقابة: «يأتي هذا البروتوكول الأول من نوعه من حيث التعاون الدائم ليكون جسرًا واصلًا بين النقابة والصندوق طوال الوقت، ويمكن للنقابة بموجبه إجراء إعلانات متعاقبة للمنتمين لها بعد التنسيق مع الصندوق لتوفير الوحدات السكنية دون الحاجة لتوقيع بروتوكلات جديدة أو إبرام اتفاقات أخرى وذلك وفق للشروط والضوابط العامة».

وقال بيان عن النقابة اليوم «تحت مظلة القيادة الحكيمة لرئيس الجمهورية والتي تحرص على توفير كافة سبل الحياة الكريمة اللائقة لجميع أبناء شعب مصر العظيم وعلى رأسها المسكن اللائق، هذه القيادة التي حققت حلم الإعلاميين القديم بنقابة تضمهم تحت لوائها أسوة ببقية المهن الإبداعية والتي طالما نادى بها أبناؤها في عصور مضت ولم يستجب لهم أحد، إلى أن تهيأت الظروف بحاكم رشيد لا يشغله سوى أبناء وطنه ورخائهم الرئيس عبد الفتاح السيسي» بحسب تعبير بيان النقابة.