حلمي النمنم: الرئيس السيسي أتى لمهمة إنقاذ مصر

قال حلمي النمنم، وزير الثقافة الأسبق، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، نجح لعدة أسباب، منها أسباب شخصية وأخرى عامة، فالأولى تتمثل في أنه لم يكن طامعا ولا ساعيا ولا يريد هذا المنصب، فهو كان وزيرا للدفاع، مشيرا إلى أنه في 2014 كتب مقالا في إحدى الجرائد بعنوان «لماذا يتمنى علينا وزير الدفاع؟»، حيث وصلت إليه معلومات بأنه رافض تماما، وهناك جهود لإقناع المستشار عدلي منصور لخوض الانتخابات.

وأضاف «النمنم»، خلال لقاء ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على شاشة قناة «صدى البلد»، وتقدمه الإعلامية عزة مصطفى، أن الرئيس السيسي، يعلم أنه جاء لمهمة محددة، ألا وهي مهمة إنقاذ، وأنه جاء باختيار الناس، وهو مكلف من الشعب المصري، ولديه أمر من ضميره ومن المواطنين بأن يعيد هذه الدولة إلى ما ينبغي أن تكون عليه.

وأشار وزير الثقافة الأسبق، إلى أن مصر قبل الـ 7 سنوات الماضية، وصلت إلى مخاطر حقيقية على وجود الدولة المصرية نفسها، «أحنا لما بنتكلم عن سوريا دلوقتي بنقول أقصى آمالنا أنها تبقى موحدة، وأن العراق لا يكون مفككا، وهناك نماذج كثيرة في العالم كله زي مالي وأفغانستان».

ولفت إلى أن البعض للأسف لا يربط الماضي بالحاضر، والمنطقة التي كانت بها مشكلة في سيناء من حيث إقامة ما يسمى «ولاية سيناء»، وهي نفس المنطقة أيام الاحتلال الإسرائيلي وتفاوض عليها الرئيس السادات، والتي بها منطقة «ياميت» والتي أصر الجانب الإسرائيلي على إبقائها معه، ولكن الرئيس السادات رفض ذلك.

وأشاد «النمنم»، بشبكة الطرق الجديدة في عهد الرئيس السيسي: «أنا من سكان مدينة نصر، ولو ركبت عربية من قدام بيتي دلوقتي هكون في الإسكندرية بعد ساعة و5 دقايق، وأنا ماشي بالسرعة العادية من غير زيادة، بعد إنشاء محور روض الفرج، بينما في مايو 2013، كان عندي ندوة في الإسكندرية ركبت القطار ووصلت القاهرة في 7 ساعات، لأن كل محطة كان فيه ناس نايمة على السكة».