شريف دسوقي في أول ظهور من داخل المستشفى: مراتي مسألتش عليّا من 3 شهور «فيديو»

دخل الفنان شريف دسوقي، في نوبة بكاء شديدة، لعدم سؤال زوجته عليه، في الآونة الأخيرة، رغم الأزمة الصحية التي ألمت به، وخضوعه لعملية بتر قدمه اليسرى.

وكشف شريف دسوقي، خلال حواره مع الزميل خالد فرج، رئيس قسم الفن بـ«الوطن»، في أول ظهور له من داخل المستشفى، تفاصيل المكالمة الأخيرة التي جمعته بزوجته، قبل 3 شهور تقريبًا، قائلًا: «سألتها في آخر مكالمة.. وقلت لها عاوز أسألك سؤال واحد بس.. هو جوزك فين؟»، في إشارة منه لعدم سؤالها عنه لفترات طويلة.

وأكد شريف دسوقي، أنّ زوجته لم تطمئن عليه طوال الأيام الماضية، منذ دخوله المستشفى، وإجراء عملية البتر، متابعًا: «المُفارقة الكبيرة إنّ زوجتي دي، أنا اللي مربيها من وهي في تانية ثانوي».

وحرص الفنان شريف دسوقي، على طمأنة الجمهور بشأن تطورات حالته الصحية، بعد عملية بتر قدمه، مؤكدًا أن حالته الصحية تشهد تحسنًا كبيرًا، ولا يزال يخضع لجلسات التأهيل النفسي، داخل أحد المستشفيات الكبرى بالقاهرة.

ووصف الأزمة الصحية التي تعرض لها مؤخرًا، وبتر قدمه بـ«الابتلاء»، موضحًا: «لازم أشكر ربنا على كده.. لأن اللي بيحبه ربه يبتليه.. وأنا راضي بالابتلاء ده ومفيش أحسن من كده.. ربنا مهما شكرته مفيش أحن منه»، لافتًا إلى مقولة أحد المُقربين له: «واحد قالي بعد عملت عملية البتر: الحتة دي سبقتك للجنة».

واشتهر شريف دسوقي بشخصية «سبعبع» من خلال مسلسل «بـ100وش» أمام نيللي كريم وآسر ياسين، وإخراج كاملة أبو ذكرى، والذي عُرض في دراما رمضان قبل الماضي، كما يُعرض له حالياً فيلم «ماما حامل» الذي يشارك في بطولته إلي جانب ليلى علوي، بيومي فؤاد، حمدي الميرغني، محمد سلام، هدى الأتربي ونانسي صلاح، من تأليف لؤي السيد وإخراج محمود كريم.