«سيرة أبو ضحكة جنان».. فوزية «يا لوزة يا وش السعد» الحلقة الأولى

تكشف السيدة ميرفت إسماعيل، رفيقة الفنان إسماعيل ياسين، في أعوامه الأخيرة، قصة زواج الأخير من السيدة «فوزية»، والتي أنجبت منه ابنهما الوحيد «ياسين»، ذلك في الحلقة الأولى لـ«سيرة أبو ضحكة جنان»، التي تنشرها «الوطن» بالصوت، لأول مرة.

ميرفت إسماعيل، اسمها الحقيقي إيمان أنور، وهي شقيقة الفنان عادل أنور، ووالدة الكاتب والشاعر أيمن بهجت قمر، وهي ابنة شقيقة زوجة إسماعيل ياسين، وهو من اختار اسمها الجديد، وكان يسعى لتبنيها بشكلٍ رسمي، إلا أنه تراجع عن تلك الخطوة، بعدما علم بحرمانية التبني، فقد عاشت معه منذ أنّ كانت عمرها عامين، واستمرت معه حتى وفاته وعمرها كان 16 سنة وشهرين بالتمام.

وقالت ميرفت إسماعيل، إنّ السيدة «فوزية»، لم يكن لها علاقة بالوسط الفني إطلاقًا، باستثناء صداقتها مع الفنانة درية أحمد فقط، إذ كانت تجمعهما جلسات «ونس» بحكم صداقتهما ونشأتهما في مدينة الإسكندرية، حتى توسعت دائرة أصدقاءها، بعدما عرّفتها الأخيرة على الفنانة تحية كاريوكا، وتوطدت صداقتهما بشكلٍ كبير، التي لم يُفرقها سوى الموت فقط.

وأوضحت أنّ في إحدى ليالي عام 1974 تقريبًا، كان إسماعيل ياسين، في زيارة لـ«درية» و«تحية» في المسرح بالإسكندرية، وبالصدفة التقى وقتها بـ«فوزية»، وهذه كانت المرة الأولى لهما التي يلتقيان فيها، فليست هناك سابق معرفة تمامًا، إلا أنّه انجذب إليها ووقع في حبها من أول نظرة، كما يُقال.

وتابعت ميرفت إسماعيل، «حصل تعارف بينهما وحب سريع، حتى تم إعلان الجواز في وقتٍ قصير جدًا»، إذ كان في ذلك الحين، صار معروفًا على المستوى الجماهيري، وبات يُشارك بأدوار ثانية في أعمالٍ سينمائية ومسرحية.

وأشارت إلى أنّ «فوزية» هي الزيجة الثالثة لـ إسماعيل ياسين، إذ سبق له الزواج مرتين، لكن التجربتين لما يستمران طويلًا، وكذلك دخل في مشروع الخطوبة مرتين أيضًا، لكنهما لم يُكللا بالزواج، موضحة أنّ «زواجه من فوزية استمر منذ عام 1947 حتى وفاته 1972».

وأضافت أنّ إسماعيل ياسين، وقع في حالة عشق بـ«فوزية»، لاسيما وأنه حظى بجماهيرية ضخمة وبات يخوض البطولة المُطلقة في عالم السينما، بعد فترة قصيرة من زواجه، إذ كان يُناديها في كل مرة «يا لوزة.. يا وش السعد»، إذ كان يعتبرها «وش الخير عليه» وفتحت له أبواب النجومية