من هو الفنان شريف دسوقي؟.. مدرب تمثيل وتربى على يد إسماعيل ياسين

تصدر الفنان شريف دسوقي المشهد هذه الأيام منذ إعلان خبر بتر ساقه بعد تدهور حالته الصحية بسبب إصابته بالقدم السكري.

ويبحث الكثيرون على محرك البحث جوجل عن سؤال «من هو الفنان شريف دسوقي؟»، لمعرفة تفاصيل بشكل أكبر عن حياته الشخصية والفنية وهو ما ترصده «الوطن» كما يلي:

من هو الفنان شريف دسوقي

- ولد في الإسكندرية عام 1967 ويبلغ من العمر 53 عامًا.

- والده كان يعمل مديرًا لفرقة إسماعيل ياسين وتربى على يد كل نجوم الفن الكبار مثل إسماعيل ياسين وزينات صدقي وعبدالفتاح القصري.

- حصل شريف دسوقي على مؤهل فوق متوسط في معهد فني صناعي.

- شريف دسوقي هو ممثل ومؤلف وحكّاء.

- تعلم شريف دسوقي التمثيل في بعض الورش الخاصة وتبناه بعض النجوم وشارك في مسرحيات قصور الثقافة.

- أصبح الفنان شريف دسوقي مدربًا للتمثيل في الجامعات والأكاديميات المتخصصة.

- شارك في بعض الأفلام القصيرة في بداية حياته الفنية مثل فيلم حاوي.

- بدأ مشواره السينمائي عام 2003، من خلال فيلم العنف والسخرية مع المخرجة أسماء البكري.

- حصل شريف دسوقي على شهرة واسعة بعد مشاركته بدور «سباعي» في المسلسل الكوميدي «100 وش» مع المخرجة كاملة أبوذكري والفنانة نيللي كريم وآسر ياسين.

- وزادت شهرته وتميزه بعد مشاركته في فيلم وقفة رجالة مع سيد رجب، وماجد الكدواني وبيومي فؤاد.

- حصل على جائزة أفضل ممثل في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

- بعد انفصاله عن زوجته منذ 20 عامًا تعرض لأزمة وذهب لطبيب نفسي بسبب ذلك، ولديه ولد وحيد ولم يتزوج بعد انفصاله.

- اكتشف إصابته بمرضي السكر والضغط خلال مشاركته في أحد الأعمال، وتم بتر ساقه بسبب القدم السكري بعد تدهور حالته.

وكانت الفنانة بدرية طلبة أعلنت بتر ساق الفنان شريف دسوقي قائلة عبر حسابها بموقع فيسبوك: «للناس اللي بتتصل وبتبعت رسايل عشان تطمن على الفنان شريف دسوقي «سبعبع»، كان فيه جرح في رجله الشمال وهو مريض سكر، حالته ساءت جدا وبعد الفحوصات والأشعة والتحاليل قرر الدكتور بتر الرجل من تحت الركبة، وهو خرج من أوضة العمليات وحالته مستقرة الحمد لله، ادعوله ربنا يتم شفاه على خير».