رئيس التحرير

محمود مسلم

البرلمان العربي يدين الهجوم الإرهابي على حاجز أمني بمدينة سبها الليبية

الهجوم أسفر عن مقتل ضابطين عسكريين وإصابة آخرين

كتب:

الوطن
09:33 م | الثلاثاء 08 يونيو 2021
صورة ارشيفية

صورة ارشيفية

أدان البرلمان العربي الهجوم الإرهابي الذي استهدف حاجزًا أمنيًا في مدينة سبها الليبية، وأسفر عن مقتل ضابطين عسكريين وإصابة آخرين.

وأكد البرلمان العربي، تضامنه ووقوفه التام مع دولة ليبيا ضد كل ما ينال من أمنها واستقرارها، ودعمها ومساندتها في كل ما تتخذه من إجراءات للتصدي للتنظيمات الإرهابية.

وشدد البرلمان العربي على رفضه القاطع لكل أشكال العنف والتطرف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار في دولة ليبيا، والتي تتنافى مع جميع القيم والمبادئ الدينية والإنسانية.

وأعرب البرلمان العربي عن خالص تعازيه ومواساته لدولة ليبيا حكومة وشعباً، ولذوي الضحايا في هذا المصاب الأليم، ومتمنيًا الشفاء العاجل للمصابين.

اقرأ المزيد:

وفد البرلمان العربي يطمئن على الجرحى الفلسطينيين بمعهد ناصر

البرلمان العربي يدين الهجوم الإرهابي قرب محطة حافلات في مقديشو

البرلمان العربي يدين مجزرة ميليشيا الحوثي بمأرب ويطالب بتدخل دولي عاجل

البرلمان العربي يطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته لحل الصراع العربي الإسرائيلي

البرلمان العربي: الرئيس السيسي قدم خدمات جليلة وسعى للأمن والاستقرار

رئيس البرلمان العربي: السيسي دافع بأمانة وإخلاص عن القضايا القومية