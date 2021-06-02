رئيس البرلمان العربي: السيسي دافع بأمانة وإخلاص عن القضايا القومية

قال رئيس البرلمان العربي، عادل العسومي، إن تقليد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بوسام القائد هو امتنان لقائد عربي قدم مواقف قومية دافعت عن الدول العربية بكل إخلاص وأمانة ودافع عن كل القضايا العربية، مشيرًا إلى أن السيسي له مكانة بين الشعوب العربي لذا حرص البرلمان على تقديم أرفع وسام عربي إلى له لدوره الكبير للأمة العربية والتصدي للأطماع الخارجية ومساهمة في توافق أطراف عربية في الخليج وليبيا والسودان.

وأضاف «العسومي» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «ورقة وقلم» المذاع على فضائية « TEN»، اليوم الأربعاء، ويقدمه الإعلامي نشأت الديهي، أن الرئيس السيسي يضيف ثورة في مصر من خلال مشاريع التنمية، وهو الأمر الذي سيعزز مكانة مصر في المنطقة.

وتابع رئيس البرلمان العربي: «مصر الآن لديها رجل قائد يعمل بحجم جمهورية مصر، بلد كبيرة على المستوى العالمي ذات حضارة كبيرة وشعب كبيرة، والبرلمان العربي يقدره كزعيم يقدم كل الدعم إلى العرب وهذا ليس غريبا على جمهورية مصر العربية والتي كانت داعم دائم للقضايا العربية بكل إخلاص وأمانة كما يفعل السيسي»

وأوضح رئيس البرلمان العربي، أن البرلمان متبني موقف مصر والسودان في الموقف ضد السد الإثيوبي لأن هذا أمن قومي عربي مع التواصل مع البرلمان الدولية للحفاظ على حق مصر والسودان ودعم الاستقرار في المنطقة، مبينا أن مصر والسودان طرحتا الأمر من خلال القانون الدولي والتفاهم البيني.