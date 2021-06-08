مستشار رئيس فلسطين: الوحدة وإنهاء الانقسام عنوان اجتماع الفصائل في مصر

قال الدكتور محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني للشئون الدينية، إن الدولة المصرية ستلتقي الفصائل الفلسطينية، حماس وفتح، منفردة، على أن يكون هناك اجتماع شامل السبت المقبل، من أجل الوصول لفعل حقيقي لإنهاء الانقسام بين الفصائل، لافتا إلى أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، ممكن أن يأتي في أي وقت إلى مصر، ولا توجد معلومات حول حضوره الاجتماع الحالي.

وأضاف «الهباش» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «كلمة أخيرة» المذاع على فضائية «on»، وتقدمه الإعلامي لميس الحديدي، اليوم الثلاثاء، أن القاهرة تريد تدشين عهدا يبدأ بالتنسيق الكامل بين مختلف القوى الفلسطينية لحماية راية فلسطين والشعب الفلسطين.

وأوضح مستشار الرئيس الفلسطيني للشئون الدينية، أن عنوان اجتماع القاهرة هو الوحدة الوطنية الفلسطينية والمصالحة وإنهاء الانقسام الذي يضرب الجانب الفلسطيني منذ عام 2008.

وأشار مستشار الرئيس أبو مازن، إلى أن القضية الفلسطينية ستكون ضيعفة في ظل انقسام الفصائل الفلسطينية، مبينا أن الأمل يوجد من أجل وجود مستقبل أفضل، مبينا أن الجميع جسد واحد والألم واحد لافتا إلى الانقسام لا يوجد له مبرر عند وقوعه، مشددا على أن الرجوع عن الخطأ فضيلة، مطالبا الفصائل الفلسطينية بالتحلل من المطالب الذاتية من أجل تحقيق وحدة.

وألمح مستشار الرئيس الفلسطيني للشئون الدينية، إلى أن الاجتماع الذي سيتم في القاهرة سيتحدث عن الانتخابات البرلمانية والرئاسية في فلسطين، لافتا إلى أن الجميع يرفض إجراء الانتخابات بدون دائرة القدس، مشيرا إلى أنه لا يقبل أي وطني فلسطيني بإجراء الانتخابات دون دائرة القدس، لأن ذلك يؤكد الموافقة على صفقة القرن واعتبار القدس مدينة إسرائيلية.