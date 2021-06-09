خطة الحكومة لدعم الاقتصاد الأخضر 

تعمل الحكومة ممثلة في عدة وزارات على رأسها البيئة والتنمية المحلية في دعم منظومة الاقتصاد الأخضر والاعتماد على الطاقة النظيفة للحد من التلوث والانبعاثات الضارة، ودعم المبادرات البيئية من أجل بيئة نظيفة، والاقتصاد الأخضر يشمل قطاعات عدة منها المباني الخضراء، والطاقة المتجددة سواء طاقة شمسية، وطاقة الرياح، وإدارة المياه والأراضي والمخلفات، رصدت «الوطن» خطوات اتخذتها الحكومة لدعم الاقتصاد الأخضر ومنها ما يلى:

- بدء تنفيذ منظومة إدارة المخلفات بالمحافظات بالتعاون مع عدة جهات.

- إصدار قانون تنظيم إدارة المخلفات ولائحته التنفيذية لدعم المنظومة.

- تشجيع إقامة مساحات خضراء من أجل بيئة نظيفة.

- فتح أبواب جديدة للاستثمار في هذا المجال، وإطلاق حملات توعية للتأكيد على الالتزام بالقوانين البيئية.

- رفع كفاءة عمليات جمع ونقل ومعالجة وتدوير المخلفات الصلبة وضمان الدفن الصحي الآمن لها.

- العمل على إعادة التدوير للمخلفات وهى ذات جدوى اقتصادية واستمرار الغاء كل المقالب العشوائية وإزالة المخلفات البلدية بالمحافظات.

- إنشاء إدارة متكاملة لمنظومة المخلفات بكل محافظة.

- دمج مفهوم الاقتصاد الأخضر بمجال إدارة المخلفات بالتعاون بين الوزارات والمجتمع المدني.

-إنشاء مصانع لتدوير المخلفات، ومدافن صحية آمنة، وطرق مبتكرة لتحويل المخلفات إلى طاقة.

- تبنى نمط المدن الخضراء على عدة محاور من بينها مواجهة السحابة السوداء.

- الحد من عوادم المركبات، والتحكم في انبعاثات المنشآت الصناعية.

- السيطرة على الحرق المكشوف للمخلفات البلدية.

-توفيق الأوضاع البيئية الخاصة بمكامير الفحم لتتوافق مع الاشتراطات البيئية.

-تطوير منظومة النقل العام وتحويل الأتوبيسات للعمل بالغاز الطبيعي والطاقة الكهربائية.

- العمل على إعادة التوازن البيئي خلال المشاركة المجتمعية ورفع الوعي المجتمعي بالآثار البيئية السلبية.

- تلقى شكاوى المواطنين بشأن النظافة والمخالفات والتعامل الفورى معها.

- إطلاق عدد من المبادرات الشبابية للعمل على تحسين البيئة من بينها مبادرة «هنجملها» و«معاً لنرتقى».

- تغيير ثقافة وسلوك المواطن نحو البيئة.

- تشجيع المواطنين على زراعة الأسطح واستغلالها وإزالة التراكمات.

- تطوير عدد من الشوارع في 18 محافظة وتجميل الأسوار والميادين.