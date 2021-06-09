أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 9-6-2021 في مصر.. مستقرة

استقرت أسعار الدواجن في السوق المحلية اليوم الأربعاء 9 يونيو، بمشتقاتها كافة؛ كما استقر سعر البيض، إذ لم تتغير الأسعار منذ عدة أيام، بعد أن شهدت تذبذبًا طفيفًا في الأسعار بين ارتفاع وانخفاض، عقب إجازة عيد الفطر المبارك.

وفي هذا الصدد، وفي ضوء ما نقدمه من خدمات يومية للمتابعين والقراء، نستعرض أسعار الدواجن اليوم بالأسواق المصرية الموافق الأربعاء الموافق 9 يونيو، وفقا لما ذكره عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن في الغرفة التجارية بالقاهرة، لـ«الوطن».

أسعار الدواجن اليوم

وصل سعر الكيلو جرام من الدواجن البيضاء، في المزرعة إلى 27 جنيهًا، وتصل إلى المستهلك بسعر يصل إلى 31.5 جنيه، وفقًا لتصريحات الدكتور عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة لجريدة «الوطن»، مضيفًا أن سعر كيلو الدواجن البلدي بلغ نحو 38 جنيهًا من المزرعة، لتصل إلى المستهلك في الأسواق بسعر يتراوح بين 44 إلى 45 جنيهًا.

وأضاف أن كرتونة البيض بالمزرعة استقرت عند سعر 28.5 جنيه، لتصل إلى المستهلك بسعر 33 جنيهًا، وتراوح سعر الكتكوت في المزارع ما بين 7 إلى 9 جنيهات.

أسعار الدواجن في السوق المحلية

وجاءت أسعار الدواجن بمشتقاتها في الأسواق المحلي كالآتي..

- وصل سعر كيلو البانيه إلى 81 جنيهًا.

- سجل سعر الكيلو جرام من الشيش طاووك فريش نحو 69 جنيهًا.

- وصل سعر الكيلو جرام شيش طاووك متبل 55 جنيهًا.

- وصل سعر كيلو جرام من أجنحة فراخ فريش 24 جنيهًا.

- أرانب فريش 85 جنيهًا.

- فرخة كاملة وصلت لـ 46 جنيهًا.

- وصل سعر الفرخة البلدي اليوم إلى 60 جنيهًا.

- تراوح سعر الكيلو جرام من الدواجن البيضاء بين 30 إلى 32 جنيهًا.

- وسجل سعر الكيلو جرام من الدبابيس نحو 51 جنيهًا.

- بلغ سعر الكيلو جرام من البط اليوم نحو 43 جنيهًا.

- وصل سعر الكيلو جرام من صدور البط حوالي 43 جنيهًا.

- وصل سعر كيلو كبد الدجاج اليوم نحو 49 جنيهًا.

- وبلغ سعر الكيلو جرام من الكبد والقوانص إلى 42 جنيهًا.

- وصل سعر الكيلو جرام من الوراك إلى 36 جنيهًا.

- سجل سعر الكيلو جرام من صدور بالعظم حوالي 46 جنيها.