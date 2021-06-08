1.8 مليار دولار زيادة في تحويلات المصريين بالخارج من يوليو 2020 حتى مارس 2021

سجلت تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال الفترة من يوليو 2020 حتى مارس 2020، من السنة المالية 2020-2021، ارتفاعا ‏‏‏بمعدل 8.5%‏ بنحو 1.8 مليار دولار، لتسجل نحو 23.4 مليار دولار (مقابل نحو 21.5 مليار دولار خلال ذات الفترة من العام المالي السابق (2019-2020)، وفق بيان البنك المركزي.

كما أظهرت البيانات ارتفاعا في تلك التحويلات خلال شهر مارس 2021 بمعدل 11.0% لتسجل نحو 2.9 مليار دولار (مقابل نحو 2.6مليار دولار خلال شهر مارس 2020).

بينما استقرت تقريبا تلك التحويلات خلال الفترة (يناير/مارس) 2021 ‏‏، لتسجل نحو 7.85 مليار دولار (مقابل نحو 7.87 مليار دولار خلال ذات الفترة من العام المالي السابق).

كان البنك المركزي المصري، أعلن أمس في إطار تنفيذ استراتيجية المجلس القومي للمدفوعات، برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، دعم تطوير النظم المصرفية المصرية، بما يتوافق مع المعايير والتوصيات الدولية، واعتمد مجلس إدارة البنك المركزي المصري خلال جلسته المُنعقدة في 6 يونيو 2021 لائحة اشتراك البنوك العاملة في جمهورية مصر العربية في نظام مقاصة الشيكات الإلكترونية متعدد العملات، التي تتيح تنفيذ وتسوية الشيكات المتبادلة بين البنوك المصرية داخل جمهورية مصر العربية بالعملات الأجنبية، وذلك اعتبارا من يوم الإثنين الموافق 14 يونيو 2021.

وقال رامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، في بيان أمس، إن «إطلاق نظام المقاصة الإلكترونية للشيكات متعدد العملات؛ من شأنه تحقيق العديد من المميزات للقطاع المصرفي؛ من أهمها خفض تكلفة ذلك النوع من المعاملات المُتبادلة بين البنوك المصرية وتقليل الزمن اللازم لتنفيذ وتسوية هذه النوعية من العمليات، وذلك بما يتوافق مع كافة المعايير الدولية لنظم الدفع، ويدعم التكامل التقني مع النظم الحديثة المعمول بها في القطاع المصرفي المصري والمقدمة من البنك المركزي المصري».