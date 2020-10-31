برلماني: صعود تحويلات المصريين بالخارج لـ27.8 مليار دليل على وطنيتهم

اعتبر حسين أبو جاد عضو مجلس النواب، البيانات الأولية التى أعلنها البنك المركزي، بقيادة الاقتصادي والمصرفي طارق عامر، عن ارتفاع تحويلات المصـريين العاملين بالخارج خلال السنة المالية 2019/2020 ‏‏‏بمعدل 10.4%،‏ لتسجل أعلى مستوى تاريخى لها بلغ نحو 27.8 مليار دولار "مقابل نحو 25.2 مليار دولار خلال السنة المالية السابقة"، بأنه دليل قاطع على وطنية أبناء مصر الشرفاء بمختلف دول العالم، وحبهم وإخلاصهم لمصر وقائدها الزعيم البطل الرئيس عبدالفتاح السيسي وشعبها العظيم.

ووجه "أبو جاد" فى بيان له أصدره اليوم، تحية وتهنئة قلبية للسفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة والمصريين بالخارج، على هذا الإنجاز المبهر الذي تحقق بعد نجاحها الكبير وغير المسبوق في تاريخ جميع الأنظمة والحكومات السابقة، في ربط المصريين بالخارج بوطنهم ودعمهم المستمر وبلا حدود لسياسات الرئيس عبدالفتاح السيسي، مؤكدا أننا ولأول مرة نرى الأدوار التاريخية، والمتعددة للمصريين بالخارج تجاه الدولة المصرية.

ووجه النائب حسين أبو جاد التحية والتقدير والاحترام لجميع أبناء مصر بالخارج، وبمختلف دول العالم على وطنيتهم ودورهم التاريخى والمحورى ليس فى دعم مصر واقتصادها، ولكن على أدوارهم الوطنية والمشرفة، سواء فى مشاركتهم الإيجابية فى جميع الاستحقاقات السياسية.

سواء فيما يتعلق بالاستفتاء على الدستور أو تعديلاته أو الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وأيضا دورهم البطولي والباسل فى التصدى لجميع المحاولات والمؤامرات والمخاطر التى تواجه الدولة المصرية، ورفضهم الإساءة لمصر وقائدها وشعبها.

تجدر الأشارة، إلى أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج، ارتفعت خلال شهر يونيو 2020، بمعدل 33.7% لتصل إلى نحو 2.6 مليار دولار (مقابل نحو 1.9 مليار دولار خلال شهر يونيو 2019).

وجدير بالذكر، تراجعت تحويلات المصـريين العاملين بالخارج خلال الفترة أبريل/ يونيو 2020، ‏‏‏بمعدل 10.5%‏ لتسجل نحو 6.2 مليار دولار (مقابل نحو 6.9 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام السابق).