والدة الطفل رشيد المصاب بضمور العضلات: «إحنا في معجزة»

قالت السيدة هدى بدر، والدة الطفل رشيد، إنهم فتحوا حسابا بنكيا بالتنسيق مع وزارة التضامن، لتقبل التبرعات لعلاج حالة «رشيد»، لافتة إلى أنه سيتم تفعيل الحساب وفتحه، وعندها سوف يعلنون هذا الأمر، ويتأكدون من إمكانية دفع التبرعات عبر رسائل نصية على الهاتف المحمول تسهيلا على الناس.

وتأثرت «بدر»، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «مساء dmc» المذاع على قناة «dmc» الفضائية، ويقدمه الإعلامي رامي رضوان، الثلاثاء، أثناء حديثها عن حالة الطفل رشيد، موضحة أنها عندما نشرت «بوست» على مواقع التواصل الاجتماعي وجدت تعاطفا كبيرا من الناس، موضحة: «الناس حسسوني بمعجزة، الحمد لله إحنا في معجزة».

وتابعت والدة الطفل رشيد، أن هناك تفاعلا كبيرا من الناس معهم، لافتة إلى أن المبلغ المطلوب أكبر من فرد وحده، ولكن الناس ساندوها وأكدوا أنهم سوف يساندونها، وحتى عندما ذهبت إلى فتح حساب بنكي، قال لها الموظف: «أنتي والدة رشيد! إحنا كلنا معاكي متقلقيش».

وأشارت إلى أنهم عندما كانوا يذهبون إلى الأطباء ويعرفون أن الحقنة ثمنها مرتفع جدا، فإنهم كانوا يشعرون أن هذا الأمر مستحيلا، وهي كأم تتمنى أن ترى ابنها يمشي على الأرض، ويستطيع بلع الطعام.

وكشفت عن أن هذه الحقنة متوفرة في الولايات المتحدة، والإمارات العربية المتحدة، وعندما يتوفر المبلغ سوف يذهبون إلى هناك للحصول على هذه الحقنة.

وفي وقت سابق، قال ياسر طه، والد الطفل «رشيد» المصاب بضمور العضلات الشوكي، إن معاناة الطفل، بدأت منذ أن كان عمره 8 أشهر، حيث كان نموه ليس مثل باقي الأطفال، والطبيب قال لهم إن الطفل قد يكون لديه طفرة جينية، ويحتاج إلى حقنة من إنتاج شركة سويسرية وقيمته حوالي 2.1 مليون دولار.