التعليم: كتاب دوري للمديريات يحسم كل القرارات حول الثانوية العامة

تعكف وزارة التربية والتعليم، حاليا، على إعداد كتاب دوري، يجري تعميمه على جميع المديريات التعليمية والإدارات، في المحافظات المختلفة، يتضمن كل القواعد والآليات والقرارات الخاصة بامتحانات الثانوية العامة، المقرر انطلاقها في العاشر من شهر يوليو المقبل.

وتسود حالة من الجدل بين الطلاب وأولياء الأمور، والعاملين في المديريات التعليمية، بشأن الأمور الخاصة بامتحانات الثانوية العامة، في ظل عدم وضوح الرؤية بشأن بعض الضوابط والمعايير المرتبطة بتنظيم الامتحانات، منذ الاستقرار على أن يتم دمج الورقي مع الإلكتروني في الامتحانات.

مصدر لـ«الوطن»: إعداد الكتاب لتوضيح آلية الامتحانات من لحظة دخول اللجان حتى آخر يوم

وكشف مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، ملامح التعليمات التي سوف يتضمنها الكتاب الدوري الذي سيجري اعتماده من الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم خلال ساعات، وإرساله إلى المديريات والإدارات التعليمية.

وقال المصدر إن الكتاب الدوري سوف يتضمن طريقة تأمين الامتحانات وإجراءات الوقاية من فيروس كورونا بالنسبة للطلاب والمراقبين ورؤساء اللجان، مع تشديد التعليمات المرتبطة بتسليم كل طالب كمامة وأكياس مطهرة، مع اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات لمنع الطلاب من اصطحاب الهواتف المحمولة وأجهزة الغش الإلكتروني.

أوضح المصدر أن الكتاب الدوري سوف يتضمن أيضا طريقة وصول الأسئلة إلى الطلاب مع توزيعها ورقيا بالإضافة إلى اتخاذ ما يلزم للتأكد من جاهزية المنصات المدرسية في الأماكن التي سوف تجرى فيها الامتحانات، مع استعراض طريقة دخول الطلاب إلى اللجان بمسافات متباعدة ومنح الزحام وتطهير كل لجنة يوميا قبل وبعد انتهاء الامتحان.

ولفت المصدر إلى أن الكتاب الدوري سوف يشمل التأكيد على تأمين الأسئلة وآلية توزيعها على الطلاب والتعامل في حالة حدوث أي مشكلة تقنية بلجنة امتحانية، وطريقة التواصل مع غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم مع تشكيل غرفة عمليات بكل مديرية تتواصل على مدار الساعة مع ديوان عام الوزارة.

وسيتضمن الكتاب الدوري طريقة تسليم أسئلة المواد غير المضافة للمجموع إلى الطلاب لحلها في المنزل وتسليمها مرة أخرى للجان، وتحديد مواعيد ذلك، ووضع آليات محددة لحفظ أوراق الإجابات (البابل شيت) والتأكد من كتابة كل طالب لبياناته ورقم جلوسه بخط يديه.