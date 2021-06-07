وزير التعليم يحسم الجدل حول عدد أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2021

علق الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على طلب أحد أولياء الأمور بإعلان عدد أسئلة كل امتحان في امتحانات الثانوية العامة 2021، قائلاً: «لن نعلن ذلك هذا العام، لأنها عادة مصرية نتفرد بها من ناحية، ومن الناحية الأخرى هذا نظام جديد في التقييم مختلف تماما عما سبق، ولا مجال هنا لشرح فلسفته، وطريقة بنائه، لكن تأمل في الامتحانات التجريبية القادمة، لأنها قريبة من الشكل النهائي».

ودعا وزير التربية والتعليم، الطلاب وأولياء الأمور بعدم القلق بشأن امتحانات الثانوية العامة 2021 ، موضحاً أن الوزارة تقيم عدد الأسئلة ومستويات صعوبتها والوقت المطلوب لتسجيل الإجابات بمعادلات علمية دقيقة، موضحاً أنه لا يوجد بها أى تقدير شخصي داخل اللجان، مشدداً على الطلاب بالتركيز الكامل على التحضير وعدم التوتر من شئ آخر.

ولفت «شوقي» في تصريحات له على جروب «طلاب مصر وبناء التعليم» عبر تطبيق «واتس آب»، أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تدرس تطبيق التحسين في الثانوية العامة العام المقبل، موضحاً أنه سيتم تقديم المشروع للبرلمان مرة أخرى بعد انتهاء العام الدراسي، مؤكداً: «من المفيد أن تنقلوا رغباتكم للنواب في دوائركم للمساعدة في إقرار قانون التعليم لأنه مطلب شعبي عام».

«شوقي»: عدد أسئلة الامتحان التجريبي الثالث ليست بالضرورة هي عدد أسئلة الامتحانات النهائية

وعن مطلب أحد أولياء الأمور بشأن إعلان تفاصيل العام المقبل، قال الدكتور طارق شوقي: «نحن فعلا نسابق الزمن لإنجاز الامتحانات الإعدادية والدبلومات الفنية ثم التجريبي الثالث للثانوية ثم الثانوية العامة نفسها من دورين وبالتالي دعونا نركز على الأهداف التي أمامنا لأننا لا نكاد ننام ولا نتحدث عن أمور أخرى ممكن تأجيل الكلام عنها الأن لو أمكن».

ولفت وزير التربية والتعليم، إلى أن عدد أسئلة الامتحان التجريبي الثالث لطلاب الثانوية العامة 2021 ليست بالضرورة هي عدد أسئلة الامتحانات النهائية، مؤكداً: «هي قريبة منها وعموماً دعونا نتخلص من هذه الثقافة القديمة في التحضير للامتحان ولا ننشغل بعدد أسئلة ودرجات نركز فقط في فهم نواتج التعلم والباقي سوف يكون يسيراً فعلاً.