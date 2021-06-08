سيرين عبد النور: «سعيدة بحالة الازدهار الاقتصادي التي تعيشها مصر»

أقيمت مساء اليوم، ندوة خاصة بالفنانة سيرين عبد النور، في مدينة الشيخ زايد ضمن إيفنت الفاشون والموضة الذي انطلق منذ عدة أيام، وخلال الندوة تحدثت الفنانة سيرين عبد النور عن كثير من الأمور وأعمالها المقبلة ولكنها كانت حريصة أن تشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي وتوجه له التحية.

وقالت الفنانة سيرين عبد النور: «أنا سعيدة بحالة الازدهار الاقتصادي التي تعيشها مصر خلال هذه الفترة، فدولة بحجم مصر تستحق مثل هذا التقدم والتطور، وبحب أشكر رئيس الدولة الرئيس عبد الفتاح السيسي اللى هو سبب في التطور والتقدم إللي بيحصل ده».

تحدثت الفنانة سيرين عبد النور عن كثير من الأمور، ومنها الكشف عن المسلسل الجديد الذي سينطلق عرضه لها قريبا وهو «دور العمر» والذي تقدم من خلاله شخصية جديدة عليها تماما، حيث ستمثل دورًا مليئًا بالشر لأول مرة في مشوارها الفني.

وأشارت الفنانة سيرين عبد النور خلال الندوة عن الموضة والفاشون، إلى أن بدايتها كانت كعارضة أزياء، ولذلك فهىي محبة للموضة ودائما تهتم بها.

يذكر أن الفنانة سيرين عبد النور، كانت قد وصلت مصر مساء أمس الإثنين، وذلك للمشاركة في إيفنت الفاشون والموضة على أن تسافر غد الأربعاء.

جدير بالذكر أن إيفنت الفاشون والموضة، الذي تم إقامته في الشيخ زايد شارك فيه عدد كبير من نجوم الموضة والفن من بينهم نيكولا جبران ويسرا ونيللي كريم وسيرين عبد النور ولوجين عمران ولارا إسكندر وريهام حجاج.