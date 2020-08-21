سيرين عبد النور: شخصية "ميرنا" في مسلسل "دانتيل" تشبهني

ينطلق مسلسل "دانتيل" للفنانة سيرين عبد النور، على منصة "شاهد VIP" ابتداءً من 23 أغسطس، من الأحد إلى الخميس.

وتقول النجمة سيرين عبد النور، في بيانٍ لها: "تحاول ميرنا في المسلسل أن تواجه الحياة بكل ما أوتيَتْ من قوة، وذلك رغم المصاعب والتحديات"، واصفةً دورها في المسلسل: "ميرنا تشبهني إلى حدّ بعيد، فهي مصممة أزياء تهوى الموضة وتحاول طوال مراحل العمل أن تبقى قويةً وأن تدافع عن حلمها متمسّكة بحبها حتى النهاية".

وتساءلت بقولها: "هل ستنجح ميرنا أن تظل قوية وتدافع عن حلمها حتى النهاية؟! أترك الأمر مرهوناً بحلقات المسلسل وتفاصيله التي أدعو الجمهور لمتابعتها.

المسلسل من بطولة: سيرين عبد النور، محمود نصر، سلوم حداد، نهلة داوود، نقولا دانييل، ساره أبي كنعان، زينة مكي، وسام فارس، إيلي متري، تاتيانا مرعب، ناتاشا شوفاني، أنس طيار، سليم صبري، ساندي فرح، هند خضرة، شربل زيادة، ريموندا عازار، وآخرين، ومن إخراج المثنى صبح.