بشرى لطلاب النقل بالمعاهد الأزهرية.. قرار باحتساب النجاح على شهر واحد

قال الدكتور سلامة داود، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، إنه تم إصدار قرار بإعادة مراجعة درجات الراسبين لطلاب صفوف النقل، من الصف الرابع الابتدائي وحتى الصف الثاني الثانوي، في نتائج العام الدراسي 2020-2021، مؤكدا أن ذلك القرار يأتِ في مصلحة الطالب، لاسيما وأنه نظرا لظروف كورونا لم يمر على الطالب سوى شهرين دراسيين في الترم الثاني.

وأضاف رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»: أن ذلك القرار جاء في مصلحة الطالب وبناء على عدة طلبات من أولياء الأمور، نظرا لضيق الوقت في الترم الثاني وظروف كورونا المحيطة، وعدم استمرار الترم الدراسي سوى شهرين فقط».

احتساب درجات النجاح في قطاع المعاهد الأزهرية

وأكد أن العام الحالي، يأتي بخلاف الأعوام السابقة، التي كان يحاسب الطالب خلالها على معدل 4 أو 3 أشهر على الأقل، فكان يتم احتساب متوسط تلك الفترة بأكملها، أما في هذا العام في الترم الثاني فلم يحاسب الطالب سوى على شهرين فقط، لذلك تم إصدار القرار بألا يتم احتساب متوسط الشهرين، وأن يحصل التلميذ على الدرجة الأعلى في أي من الشهرين، واعتباره ناجحا دون الدخول إلى امتحانات الدور الثاني.

وأوضح أنه وفقا للقرار، ففي حال نجاح الطالب في أحد الشهرين، سواء مارس أو أبريل يتم احتسابه ناجحا في العام الدراسي كله، مؤكدا أن هذا القرار سيستفيد منه عدد كبير من الطلاب.

نتيجة الامتحانات

يشار إلى أن الدكتور محمد عبد الرحمن الضويني، وكيل الأزهر الشريف، اعتمد نتيجة امتحانات الدور الأول للشهادتين الابتدائية والإعدادية، حيث بلغت نسبة النجاح بالشهادة الابتدائية 92.27%، وبلغ عدد الناجحين 126347، وبلغ عدد الطلاب المتخلفين عن ‏الامتحانات 1039 طالبًا وطالبة، وشهدت النتيجة تفوقًا للفتيات حيث بلغت نسبة ‏النجاح فى الفتيات 94.57%، وعددهن 61310 طالبة، فى حين بلغت نسبة البنين 90.17%، ‏وعددهم 64818 طالبا‎.‎