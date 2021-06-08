«جلوريا» حكاية أمريكية مصابة بالسرطان حققت حلمها بزيارة مصر قبل وفاتها

نعت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، منذ قليل، السيدة الأمريكية المصابة بالسرطان «جلوريا فيتال»، التي حققت حلمها بزيارة مصر منذ شهر.

وجاءت السيدة فيتال إلى مصر برفقة أسرتها، وكانت في حالة إعياءً شديدا، حيث كانت رغبتها الأخيرة هي زيارة مصر، ولمس الأهرامات وزيارة معالم المحروسة.

التنسيقية تحقق حلم جلوريا

وساهمت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بتحقيق حلم جلوريا، بعدما تواصلت مع ابنها داستين، الذي كان يقوم بأعمال إضافية، من أجل تحقيق حلم والدته بزيارة مصر.

وحضرت السيدة الأمريكية جلوريا فيتال، إلى مصر بصحبة أسرتها التي كانت تتكون من 14 فردا، بعدما ذللت التنسيقية، كل العقبات، وجرى التنسيق مع الطيران المدني، وشركة مصر للطيران، وهيئة تنشيط السياحة، بهدف تيسير الإجراءات.

بفرحة غامرة وكأنها طفلة تحلق في السماء، حققت السيدة الأمريكية جلوريا حلمها بزيارة مصر، ولمس حجارة الأهرامات، وهي اللحظة التي وصفتها بأنها مغامرة كبيرة أسعدتها.

وأكدت في تصريحات خاصة لـ«الوطن» على هامش جولتها السياحية لمنطقة الأهرامات آنذاك، على سعادتها باستقبال المصريين، وحفاوة الترحيب التي كانت تسمع عنها وشاهدتها على أرض الواقع، بعد زيارتها لمصر.

حلم زيارة مصر

وقالت جلوريا، إن حلم زيارة مصر بدأ منذ الصغر، حيث كانت تشاهد فيلمًا أمريكيا يتحدث عن مصر، ومن وقتها وهي تعلقت بمعالم مصر السياحية، وتتمتى زيارتها.

وأضافت السيدة الأمريكية، المصابة بالسرطان، أن ابنها «داستين»، كان يقوم بأعمال إضافية من أجل تحقيق حلمها، موجهة الشكر لتنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين، على تواصلها مع «داستين»، وتنسيق كل شيء خاص بالرحلة.

ومكثت جلوريا في مصر مدة أسبوع تقريبا، تنوع فيها البرنامج السياحي لزيارة معالم مصر، التي حالت ظروفها الصحية، دون تنفيذ الكثير منه، حيث زارت منطقة الأهرامات، وكذلك زيارة مدينة شرم الشيخ.

ووجهت جلوريا وأسرتها التحية في ختام زيارتها لمصر، إلى تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والشكر للشعب المصري على حفاوة الاستقبال.